Sprintkönig heißt Hermann Mager

Der schnellste Marburg-Biedenkopfer aller Zeiten und auch mit über 60 noch topfit: Hermann Mager. (Foto: Helmut Schaake)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KIRCHHAIN - Eigentlich heißt es, zum Sprinter wird man geboren, doch manchmal spielt auch der Zufall „Geburtshelfer“, so beim mehrfachen Europa- und Deutschen Seniorenmeister, dem Momberger Hermann Mager.

Der heute in Treysa wohnende 63-Jährige kann auf eine einzigartige Sprintkarriere zurückblicken. Mit 10,60 Sekunden über 100 Meter, gelaufen am 29. Juni 1986 in Bürstadt, und mit 21,50 Sekunden über 200 Meter hält er immer noch die Kreisrekorde.

Magers Sprinttalent – vorher spielte er drei Jahre Tischtennis – wurde erst durch Zufall während des Wehrdienstes 1977 bei den Marinefliegern in Kiel entdeckt, als er in Turnschuhen mit 11,7 Sekunden Geschwadermeister wurde. Schon im zweiten Wettkampf wenige Wochen später, dann aber in geliehenen Spikes, sprintete er als Divisionsmeister schon 11,3 Sekunden. Anschließend 1978 wurde er beim VfL Neustadt von Hans Faber behutsam mit 10,9 und 22,4 Sekunden in die hessische Spitzenklasse geführt und stand schon 1979 bei den Hessischen Meisterschaften als Sechster im Finale. Nicht zu vergessen ist der Wettkampf bei der Einweihung des Parkstadions in Baunatal 1979, wo er vor über 5000 Zuschauern den bis dato bestehenden Kreisrekord, gehalten von Konrad Wittekind und Bernd Weber, mit 10,6 Sekunden einstellte. Beruflich bedingt erfolgte ein Wechsel zum TV Bad Vilbel, der mit der ersten Hessenmeisterschaft über 60 Meter in der Halle und 100 Meter verbunden war.

Seit 1985 startet Hermann Mager für den TSV Kirchhain und bildet mit Trainer Wilfried Eisenberg ein starkes Team. Seitdem sammelte er zahlreiche nationale und internationale Titel: über 20 Mal Hessenmeister, 8 Mal Deutscher Meister, Europameister über 200 Meter mit der Sprintstaffel des DLV, Vizeweltmeister über 200 Meter sowie Hallenweltmeister mit der deutschen Staffel, so lautet seine beeindruckende Erfolgsbilanz im Seniorenbereich.

Ehrgeiz, Trainingsfleiß, Zielstrebigkeit und mentale Stärke zeichnen den „Sprintoldie“ aus. Diese Eigenschaften waren auch dem beruflichen Werdegang förderlich. Mager arbeitete sich vom Techniker über den Abteilungsleiter bis zum Personalsachbearbeiter hoch. Sein jetziger Arbeitgeber, dieWeso-Aurorahütte in Gladenbach unterstützt Magers sportliche Aktivitäten. Sein Motto ist: Man kann auch mit einer 40-Stunden-Woche Leistungssport betreiben und das bis ins hohe Alter.