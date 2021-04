TSV Krofdorf-Gleiberg sagt Pfingstlauf ab

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - Die 34. Auflage des Volkslaufes des TSV Krofdorf-Gleiberg am Pfingstmontag, 24. Mai, ist abgesagt. Das teilen für den TSV-Vorstand Jürgen Leib sowie Burkhard Rinn vom Organisationsteam in einer Pressemitteilung mit.

Dort heißt es: "Es sind jetzt noch sechs Wochen bis Pfingsten und wir müssten in die direkte Vorbereitungsphase eintreten. Das ist mit erheblichem Zeitaufwand verbunden und es entstehen Kosten. Seitens der Politik gibt es zum Thema Pandemie fast täglich neue Vorschläge und Verordnungen. Es kann derzeit niemand voraussagen, welche Rahmenbedingungen an Pfingsten gelten werden. Sicher scheint aus jetziger Sicht nur, dass der Lauf in der bisher üblichen Form nicht stattfinden kann. Ihn in virtueller Form durchzuführen, ist für uns keine Option, unter anderem auch deshalb nicht, da er nicht in die Wertung des Mittelhessen-Cups einbezogen würde."

Sollten sich die Bedingungen ändern, behalten sich die Organisatoren vor, den Lauf zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.