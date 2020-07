2 min

Von Ballersbach nach Laasphe: Nico Pitzer sammelt Kilometer und Spenden

Während der coronabedingten Wettkampfpause ist in Nico Pitzer eine Idee gereift. Der in Ballersbach wohnenden Langstreckenläufer will einen Sechs-Stunden-Lauf in Angriff nehmen. Seinen für den 26. Juli geplanten privaten Ultramarathon möchte er zugleich nutzen, um Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe zu sammeln.