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Dienstag, 07.07.2020 - 18:22
2 min

Von Ballersbach nach Laasphe: Nico Pitzer sammelt Kilometer und Spenden

Während der coronabedingten Wettkampfpause ist in Nico Pitzer eine Idee gereift. Der in Ballersbach wohnenden Langstreckenläufer will einen Sechs-Stunden-Lauf in Angriff nehmen. Seinen für den 26. Juli geplanten privaten Ultramarathon möchte er zugleich nutzen, um Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe zu sammeln.

Nico Pitzer aus Ballersbach will im Rahmen eines Sechs-Stunden-Laufs, der ihn von seinem Wohnort bis möglichst nach Bad Laasphe führen soll, Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammeln. Foto: Helmut Serowy

Nico Pitzer aus Ballersbach will im Rahmen eines Sechs-Stunden-Laufs, der ihn von seinem Wohnort bis möglichst nach Bad Laasphe führen soll, Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammeln. Foto: Helmut Serowy

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