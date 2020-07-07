Von Ballersbach nach Laasphe: Nico Pitzer sammelt Kilometer und Spenden

Nico Pitzer aus Ballersbach will im Rahmen eines Sechs-Stunden-Laufs, der ihn von seinem Wohnort bis möglichst nach Bad Laasphe führen soll, Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammeln. Foto: Helmut Serowy
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