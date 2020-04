2 min

Aktive des TV Niederscheld beteiligen sich am Online-Laufwettbewerb "Family & Friends"

Unter den geltenden Kontaktbeschränkungen das Gemeinschaftsgefühl zu genießen, dass ein Volkslauf bietet, ist nahezu unmöglich. Aber es gibt Mittel und Wege, um einen Laufevent wenigstens zu simulieren. So hat der TV Niederscheld am vergangenen Wochenende mit 40 Läufern am Event "Family & Friends" des Internetportals Laufweiter.de teilgenommen.