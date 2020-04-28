Dienstag,
28.04.2020 - 18:59
2 min
Aktive des TV Niederscheld beteiligen sich am Online-Laufwettbewerb "Family & Friends"
Unter den geltenden Kontaktbeschränkungen das Gemeinschaftsgefühl zu genießen, dass ein Volkslauf bietet, ist nahezu unmöglich. Aber es gibt Mittel und Wege, um einen Laufevent wenigstens zu simulieren. So hat der TV Niederscheld am vergangenen Wochenende mit 40 Läufern am Event "Family & Friends" des Internetportals Laufweiter.de teilgenommen.
Jeder für sich und doch alle gemeinsam: Fotomontage mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des TV Niederscheld. Foto: Nadine Dalla Villa
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