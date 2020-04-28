Sport

Leichtathletik Wetzlar

mehr aus Leichtathletik Wetzlar
plus
Dienstag, 28.04.2020 - 18:59
2 min

Aktive des TV Niederscheld beteiligen sich am Online-Laufwettbewerb "Family & Friends"

Unter den geltenden Kontaktbeschränkungen das Gemeinschaftsgefühl zu genießen, dass ein Volkslauf bietet, ist nahezu unmöglich. Aber es gibt Mittel und Wege, um einen Laufevent wenigstens zu simulieren. So hat der TV Niederscheld am vergangenen Wochenende mit 40 Läufern am Event "Family & Friends" des Internetportals Laufweiter.de teilgenommen.

Jeder für sich und doch alle gemeinsam: Fotomontage mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des TV Niederscheld. Foto: Nadine Dalla Villa

Jeder für sich und doch alle gemeinsam: Fotomontage mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des TV Niederscheld. Foto: Nadine Dalla Villa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ETyfoTIhLaIlMmjiLw4tXUWyMPxhVSIhqTIlVTEyovOaMJk0MJ5xMJ4tF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyovOxLKZtE2IgMJyhp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtraHtM2IhnJKQa2IhYPOxLKAmVTIcovOJo2kep2kuqJLtLzyyqTI0YPOcp3DtozSbMKc1VUIhopB2M2kcL2thVRSvMKVtMKZtM2yvqPOAnKE0MJjtqJ5xVSqyM2HfVUIgVTIcozIhVRkuqJLgMKMyoaDtq2IhnJqmqTIhplO6qFOmnJ11oTyypzIhYvOGolObLKDtMTIlVSEJVR5cMJEypaAwnTIfMPOuoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ5yozEyVT1cqPN0ZPOZj6E1MzIlovOuoFOSqzIhqPNvEzSgnJk5VPLtEaWcMJ5xplVtMTImVRyhqTIlozI0pT9lqTSfplOZLKIzq2IcqTIlYzEyVUEynJkaMJ5ioJ1yov4=
E2IfLKIzMJ4tq3IlMTHtp3ElMJ5aVT5uL2ttMTIhVTqyoUEyozEyovOYo250LJg0LzImL2ulj6Ehn3IhM2IhYPOhj6EgoTywnPOuoTkynJ4hVREcMFOSpzqyLz5cp3AyVUMiovOdMKqynJkmVUMcMKVtGZBxqJMypzyhozIhVUIhMPOZj6E1MzIlovO3qKWxMJ4toJy0qTIfplOZLKIzqJulMJ4to2EypvOgnKE0MJkmVTIcozIlVSElLJAenJ5aYHSjpPOhLJAbM2I3nJImMJ4tqJ5xVTShp2AboTyyj59yozDtraHtMJyhMJ0tH3EuMzMyoUWyp3IfqTS0VUc1p2SgoJIhM2IzLKAmqP4tETyyVTIcoacyoT5yovOHMJyfp3ElMJAeMJ4tnJ4tMTIhVSA0LJMzMJk3MKE0LzI3MKWvMJ4tj7kvMKVtrzIbovjtZwRto2EypvN0ZvOYnJkioJI0MKVtn29hoaEyovOzpzIcVTWyp3EcoJ10VUqypzEyovjtq29vMJxtnzIxMKVtH3EupaEypvOgnJ5xMKA0MJ5mVQHjZPOAMKEypvO6qJ0tEKWlMJywnTIhVTEypvOUMKAuoKExnKA0LJ56VTWynKElLJqyovOgqKAmqTHhVREcMFOaMJkuqJMyozHtH3ElMJAeMFO3nKWxVT1cqUEyoUZtMJyhMKVtGTS1MaIbpvOiMTIlVTIcozIlVSElLJAenJ5aYHSjpPOhLJAbM2I3nJImMJ4h
ETIlVSEJVR5cMJEypaAwnTIfMPOgnKAwnUEyVUAynJ5yVSA0LJMzMJkhYPO3LKZtp293o2ufVToQiUVtMTIhVRkynKA0qJ5ap3A0LJ5xVTSfplOuqJAbVToQiUVtMTSmVRSfqTIlVUMiovOzj7khMvOvnKZtj7kvMKVtAGNtFzSbpzHtM2SfqP4tVxEypvOGpTUQalOuoFOZLKIzMJ4tp29foUEyVTygVSMipzEypzqlqJ5xVUA0MJuyovVfVUAuM3EyVR5uMTyhMFORLJkfLFOJnJkfLF4tETyyVQDjVRSeqTy2MJ4tnJ4tMTIhVUcynT4tH3EuMzMyoT4tMKWfnJIzMJ4tMJyhMFOUMKAuoKExnKA0LJ56VUMiovNlAwVtF2yfo21yqTIlov4tVxE1pzAbVSAjLpBsVUq1pzEyovOmMJulVTq1qTHtEKWaMJWhnKAmMFOypaccMJk0YvV=
FJ0tGJSlLKEbo253MKE0LzI3MKWvVUAwnTSzMaEyVTImVTEcMFOTLJ1coTyyoaA0LJMzMJjtITImpljtGzIuoPjtEzyhovO1ozDtH2SmL2uuVREuoTkuVSMcoTkuVPuHIvOBnJIxMKWmL2uyoTDtFHxcVT1cqPOynJ5ypvOUMKAuoKE6MJy0VUMiovNmBwV3YQRjVSA0qJ5xMJ4tLKIzVTEyovNkAv4tHTkuqUbhVREyovNlAP4tHTkuqUbtLzIfMJq0MFOxnJHtEzSgnJkcMJ5mqTSzMzIfVSqioTMaLJ5aYPOGnJkeMFjtFzShLFO1ozDtHTucoPOKLJqhMKVtXSEJVR5cMJEypaAwnTIfMPOJXFOcovNmBwZmYQZlVSA0qJ5xMJ4hVRW1ozEyp3qynKDtM2yhM2IhVTyhp2qyp2SgqPOanJ5aMJ4tZGL4VSA0LJMzMJkhVTS1MvOxnJHtGJSlLKEbo24gH3ElMJAeMF4=
ZGtmVSA0LJMzMJkhVT1yoTEyqTIhVUAcL2ttMfB8pvOxMJ4tFTSfLz1upzS0nT9hVTShYvOVnJIlVTWyoTIaqTHtMTyyVSA0LJMzMJjtISLtGzyyMTIlp2AbMJkxVRyJVPuBnJkmVSAuqJIlq2SfMPjtHz9vnJ4tH2AbqJk6MFjtGzywolOPqKWuovjtGJSlnKImVSquoUEypvxtMTIhVQVkYvODoTS0rvOcovOynJ5ypvOnMJy0VUMiovNkBwD5YQD2VSA0qJ5xMJ4hVREcMFOTLJ1coTyyoaA0LJMzMJjtFz9bLJ5hLFjtHTucoTyjpPjtFKWcozRtqJ5xVRShMUWyLKZtEzSlLzy6nKImVPuHIvOBnJIxMKWmL2uyoTDtFFxtLzIfMJq0MFOcovNkBwHlYQH0VSA0qJ5xMJ4tMTIhVQV5YvODoTS0rv4tHzShMlNmZlOanJ5aVTyhVQR6AGZfZmttH3E1ozEyovOuovOxMJ4tISLtGzyyMTIlp2AbMJkxVRyWFFNbFzS5p2IhVSWynJ4fVSAcoTgyVSWynJ4fVRAbpzymqT9jnPOGMJkvLJAbYPOVnJIhVRW1nFxhVREypvOHIvOBnJIxMKWmL2uyoTDtIxyWVPuJnJ5wMJ50YPOBLKEbLJkcMFjtF2S0nUWcovO1ozDtD2kuqJEcolOGqTIhM2IlXFOvMJ7QgaEcM3EyVToQiUVtMTyyVQVkVRqyp2SgqTgcoT9gMKEypvNkBwH0YQR4VSA0qJ5xMJ4h
j5kvMKVtrzIbovOYnJkioJI0MKVtp3EupaEyqTHtMTIlVSEJVR5cMJEypaAwnTIfMPOJFFNbEzIfnKttEJ5hMKWmYPOZLKIlLFOGqT9frzHfVRgypaA0nJ4tDaIlLJ4fVR5uMTyhMFORLJkfLFOJnJkfLFxhVRIlVTWyoTIaqTHtnJ0tEzIfMPOxMKVtZGN4VSA0LJMzMJkhVTEyovN3Zv4tHTkuqUbh
Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Sportart Leichtathletik
Kommentare
nach oben