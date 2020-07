"Alles hat gepasst": Leichtathlet Andreas Hein und Olympia 1996

Andreas Hein lebt mit seiner Frau Sabrina und den Töchtern Mariella (11) und Leontina (8) in BurgsolmsSeit rund einem Jahrzehnt ist der Finanzbuchhalter der Firma LTi Motion in Lahnau als Nachfolger von Hilmar Schwesig Leichtathletik-Abteilungsleiter des TV WetzlarTrainiert wurde der Sprinter, dessen Bestmarken über 100 Meter (10,57 Sekunden), 200 Meter (21,11) und 400 Meter (46,07) sich auch heute noch sehen lassen können, zunächst von Holger Schwesig und zu Atlanta-Zeiten von Klaus Heßler. Nach Olympia wollte Andreas Hein eigentlich weiter Gas geben, um auch in Sydney 2000 antreten zu können, zahlreiche Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. Heute trainiert er in der Domstadt an mehreren Abenden Kinder und Jugendliche der Altersklassen U 12, U 10 und U 8. (afi)