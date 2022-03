Anmeldung für Frühjahrslauf noch diesen Donnerstag möglich

Anne Trommershäuser (l.) und Betty Will vom TV Wetzlar führen beim Lahnpark-Lauf in der "Corona-Edition" des Team Naunheim eine Läufergruppe an - die in der Lauf-Serie um den Mittelhessen-Cup vereinten Veranstalter hoffen, in diesem Jahr wieder stärker aktiv zu werden. Foto: Helmut Serowy

WETZLAR - Mit dem 45. Gießener Frühjahrslauf in den Wieseck-Auen eröffnet die LGV Marathon Gießen die Lauf-Serie um den Mittelhessen-Cup 2022. Das Meldeportal ist bis Donnerstag, 31. März, freigeschaltet. Kurzentschlossene haben weiterhin die Möglichkeit, sich anzumelden, da die Veranstalter das Teilnehmer-Limit für die beiden ausgeschriebenen Strecken auf jeweils 250 Starter erweitert haben.

Nach zwei coronabedingten Absagen und einer abgespeckten Corona-Version im vergangenen September planen die Organisatoren die Ausrichtung des Traditionslaufes am Sonntag, 3. April. Zu Saisonbeginn bietet der bestenlistenfähige, flache 5-Kilometer-Rundkurs ideale Bedingungen für einen ersten Formtest nach dem Wintertraining. Das Programm wird allerdings auf den 10-Kilometer-Lauf und den Halbmarathon reduziert. Der beliebte Kinderlauf mit seinen über 200 Startern und der 5-Kilometer-Lauf entfallen. Auf beiden Strecken ist das bisher festgelegte Teilnehmer-Limit von jeweils 200 Läufer:innen bereits erreicht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben die Veranstalter die Starterzahl auf jeweils 250 aufgestockt. Vor der Sporthalle in Gießen-Wieseck wird der Halbmarathon um 9 Uhr und der 10-Kilometer-Lauf um 11.45 Uhr gestartet.

Die Online-Anmeldung über www.lgv-marathon.de ist bis Donnerstag, 31. März, geöffnet. Hier können auch die Ausschreibung und aktuelle Informationen zur Organisation abgerufen werden. Nachmeldungen sind nicht möglich.

10-Meilen-Lauf durch den Licher Wald abgesagt

Inzwischen ist der für den 30. April geplante 10-Meilen-Lauf durch den Licher Wald abgesagt worden. Die Lauf-Serie um den Mittelhessen-Cup wird daher voraussichtlich mit dem Dünsberglauf in Fellingshausen am 8. Mai fortgesetzt. Geplant sind anschließend der Pfingstlauf in Krofdorf-Gleiberg (6. Juni), die Laufveranstaltung in Leihgestern (16. Juni), der Mitternachtslauf in Heuchelheim (25. Juni), der Lahnpark-Lauf des Team Naunheim in Wetzlar (28. August), die Laufveranstaltungen in Garbenteich (10. September) und Treis (3. Oktober), der 10-Kilometer-Lauf der Pohlheimer Winterlauf-Serie (12. November) und der 10-Kilometer-Lauf der Alten-Busecker Winterlauf-Serie (19. November).