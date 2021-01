Antonia Unger: 16 Schritte bis zur nächsten Hürde

Anschließend wartet eine Laufschule auf die 18-Jährige. Trainer Lars Wörner hat sich etwas Besonderes ausgedacht. So muss sie zum Beispiel beim Hopserlauf hinter ihrem Rücken zweimal in die Hände klatschen. Foto: Jenniver Röczey

Antonia Unger hat zum Abschluss die Aufgabe, zweimal 450 Meter in normalem Tempo in höchstens 84 Sekunden zu laufen. Trainer Lars Wörner begleitet sie mit dem Fahrrad und gibt Zwischenzeiten durch. Nach etwa 15 Minuten ist es vorbei, es folgt der "Cool Down" in der Kabine. Foto: Jenniver Röczey