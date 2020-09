Antonia Unger vom TV Wetzlar verspürt keinen Druck

Pünktlich zum großen Saisonfinale in Heilbronn meldet sich Sophia Volkmer wieder zurück. Die Mittelstreckenläuferin, die 2019 bei den Europäischen Jugendspielen in Baku Gold über 800 Meter gewann, tritt am Sonntag (16 Uhr) in ihrer Paradedisziplin an. "Ich freue mich einfach, wieder auf der Bahn stehen zu können. Ich habe keine Angst und möchte Vollgas geben", erklärt die Leichtathletin des TV WetzlarEine Top-Platzierung oder eine neue persönliche Bestzeit hat sich die Dutenhofenerin nicht zum Ziel gesetzt. Aus gutem Grund. Denn hinter Sophia Volkmer liegen harte Monate. Wetzlars Sportlerin des Jahres hatte große Probleme am Fuß und verpasste deswegen auch die diesjährige Hallensaison. Von Januar bis Mai konnte sie nur Rad fahren, mit ihrem einzigen Wettkampf in Pfungstadt qualifizierte sie sich anschließend für die "Deutsche U 20" am Neckar. In der vergangenen Woche setzte sie zudem wegen einer Grippe aus. "Ich weiß nicht, wo ich stehe. Dennoch fühle ich mich fit", sagt der Schützling von Trainer Mark Schwesig. (tis)