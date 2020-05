"At Home" über den Rennsteig

Jetzt teilen:

WETZLAR (sero). Die Möglichkeit, anstelle des abgesagten 48. GutsMuths-Rennsteiglaufes ein virtuelles Rennen unter dem Motto "Rennsteig-Läufer at home" durchzuziehen, nutzten Berthold Becker vom Lauf-Treff Wetzlar und Otto Jatsch vom Team Naunheim.

Die Organisatoren des Rennsteiglaufes bieten den fast 15 000 gemeldeten Startern seit 8. Mai und noch bis zum 7. Juni die Gelegenheit, die Wettbewerbe zwischen Mini-bis Super-Marathon in heimischen Gefilden zu absolvieren. Jatsch hatte die Idee, den vor der Haustür liegenden hessischen Abschnitt des "RennWEGs" Köln-Leipzig in einen solchen Lauf einzubeziehen. Becker hatte sich für den "Langen Kanten" über 73,9 Kilometer durch den Thüringer Wald mit Start in Eisennach und Ziel in Schmiedenfeld angemeldet. Er lief stattdessen nun den markierten Wanderweg von Biebertal über Bermoll und Bellersdorf nach Herborn sowie zurück und bewältigte über die 55-Kilometer-Distanz 1200 Höhenmeter. Otto Jatsch verzichtete bei seinem Ultra-Debüt auf die anstrengen ersten 8,5 Kilometer und begleitete auf den folgenden 46,5 mit ihren 854 Höhenmetern Berthold Becker. "Als erfahrener Ultra-Läufer hatte Berthold die Laufstrategie perfekt geplant und zusammen mit seiner Frau für fünf mobile Verpflegungspunkte gesorgt", freute sich der M 70-Starter.

Michael Wagner vom Team Naunheim hatte den Start beim Marathon in Mainz geplant. Zum Alternativ-Rennen unter dem Motto "Alleine zusammen" absolvierte er in den Lahnwiesen zwischen Atzbach und Heuchelheim den Halbmarathon in 2:04:45 Stunden.