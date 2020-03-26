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Donnerstag, 26.03.2020 - 17:08
5 min

Aus dem Trainingslager in den USA: Hindernisläuferin Gesa Krause im Interview

Die Olympiaverschiebung riss Gesa Krause "den Boden unter den Füßen weg". Die Dillenburger Leichtathletin wollte sich in den USA auf die Spiele vorbereiten und berichtet vom Corona-Lockdown.

"Hundertprozentigen Ehrgeiz ins Training zu stecken, ist kaum möglich": Dennoch hält Gesa Krause weiter ihr Laufpensum und trainiert in Boulder im US-Bundesstaat Colorado weiter. Foto: dpa

"Hundertprozentigen Ehrgeiz ins Training zu stecken, ist kaum möglich": Dennoch hält Gesa Krause weiter ihr Laufpensum und trainiert in Boulder im US-Bundesstaat Colorado weiter. Foto: dpa

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"Hundertprozentigen Ehrgeiz ins Training zu stecken, ist kaum möglich": Dennoch hält Gesa Krause weiter ihr Laufpensum und trainiert in Boulder im US-Bundesstaat Colorado weiter. Foto: dpa

"Hundertprozentigen Ehrgeiz ins Training zu stecken, ist kaum möglich": Dennoch hält Gesa Krause weiter ihr Laufpensum und trainiert in Boulder im US-Bundesstaat Colorado weiter. Foto: dpa

Schockstarre: An der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 hat Gesa Krause zunächst zu knabbern, bringt doch gerade das Laufen in Coronazeiten ein Stück Normalität. Foto: dpa

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