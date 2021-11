Behrens und Roos gewinnen den "Fünfer"

Jetzt teilen:

WILSENROTH - Olaf Behrens (Greifenstein/LC Eschenburg) und Bianca Roos (Greifenstein/SC Oberlahn) haben beim Herbstlauf der LG Dornburg in Wilsenroth über fünf Kilometer die Männer- und Frauen-Konkurrenz angeführt.

Die 31. Winterlauf-Serie der LG Dornburg mit den Hauptwettbewerben über fünf und zehn Kilometer startete bereits im Februar 2020 mit den Rennen in Frickhofen und Langendernbach. Die Corona-Pandemie verhinderte dann allerdings die finale Veranstaltung in Wilsenroth. Die Laufserie konnte jetzt erst mit eineinhalbjähriger Verzögerung mit einem "Herbstlauf" in Wilsenroth abgeschlossen werden.

Der "Fünfer" führte über zwei Runden durch Wilsenroth und die angrenzende Gemarkung. Mit 20:52 Minuten hatte Olaf Behrens hier die Konkurrenz unter Kontrolle. Eine Woche vor ihrem Start bei den Hessischen Crossmeisterschaften überzeugte auch die W 45-Starterin Bianca Roos mit 22:34 und dem überlegenen Frauen-Sieg.