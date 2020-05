2 min

Beim ASC Dillenburg ist mittwochs noch immer Lauftreff-Zeit

Der Lauftreff des ASC Dillenburg ist eingestellt, doch virtuell geht die Gruppe weiterhin gemeinsam ihrem Hobby nach. Marc-Alexander Funk hat einen "Run-at-Home-alone-Lauf" ins Leben gerufen. Per Whats-App bleiben alle miteinander in Kontakt und stacheln sich zum "Meter machen" an.

Von Helmut Serowy