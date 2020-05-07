Beim ASC Dillenburg ist mittwochs noch immer Lauftreff-Zeit

Für ihre Teilnahme am virtuellen Hannover-Marathon wurden Dirk und Carmen Eisenkrämer (ASC Dillenburg) mit Finisher-Shirt und Medaille ausgezeichnet. Foto: Helmut Serowy
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