Biedenkopf lädt zum Stadtlauf ein

Am Samstag ist es wieder soweit, der Biedenkopfer Stadtlauf startet. Foto: Helmut Serowy

WETZLAR - Mit dem 19. Biedenköpper Stadtlauf steht die sechste Veranstaltung der Mittelhessen-Cup-Serie 2022 in den Startlöchern. Am Samstag (16. Juli) übernehmen die Läufer ab 16 Uhr den historischen Marktplatz in Biedenkopf zu ihren Rennen auf der Altstadt-Runde.

Das Hauptrennen über zehn Kilometer wird auf amtlich vermessener Strecke um 17.30 Uhr in der Hainstraße gestartet. Die Schüler eröffnen die Veranstaltung um 16 Uhr über 1200 Meter. Es folgen um 16.10 Uhr die Bambini (400 Meter). Der Jugend- und Jedermann-Lauf über fünf Kilometer beginnt um 16.30 Uhr. Der weitgehend flache und für schnelle Zeiten bekannte Rundkurs bietet für die Zuschauer gute Gelegenheiten, die Rennen hautnah verfolgen und die Läufer anzufeuern.

Online-Anmeldungen sind bis 10 Uhr am Samstag möglich über www.stadtlauf-biedenkopf.de. Hier können auch weitere Infos abgerufen werden. Für Nachmeldungen vor Ort werden zusätzliche 5 Euro erhoben (außer Bambini). Die Startunterlagen werden in der Sporthalle der Grundschule Biedenkopf ausgegeben.