Blick zurück: Die Kreisbesten Mittel- und Langstrecklerläufer

Seit 1982 Kreisbester über 3000 Meter Hindernis: Michael Schüler von der LG Wetzlar-TV Wetzlar.

WETZLAR (sero). Auf den Mittel- und Langstrecken im Stadion haben die heimischen Läufer bereits in den 50er- und frühen 1960er-Jahren Maßstäbe gesetzt. Vor allem der zweifache Deutschen Juniorenmeister über 3000-Meter-Hindernis (1959, 1960), Karlheinz Lauth vom TV Wetzlar (TVW), der zweimal das Nationaltrikot überstreifen durfte.

Aber auch der Ehrenvorsitzende des Leichtathletik-Kreises Wetzlar, Hilmar Schwesig (TVW), der neben mehreren Hessentiteln auch einmal für Deutschland an den Start ging. Zu den deutschen Spitzenläufern zählte in den frühen 70er-Jahren Friedrich Kreth vom TV Braunfels.

10 000 Meter

Oskar Schleifer vom TV Braunfels erkämpfte sich 1954 mit beachtlichen 33:06 Minuten den Hessenmeister-Titel und verbesserte 1956 den Kreisrekord in Marburg (32:30,0). 1968 steigerte Ludwig Krombach vom FC Krumbach in Worms die Marke (31:56,2). Ab 1979 verbesserte Werner Serowy (LG Wetzlar-TuS Brandoberndorf) den Kreisrekord bis zur aktuellen Bestleistung von 31:06,5 Minuten (Troisdorf 1980). Unter 32 Minuten blieben zudem Walter Hirschhäuser (31:30,7 Frankfurt 1981), Michael Richter (31:55 Wetter 1982) und Hans-Werner Bender (31:59,1 Nürnberg 1978 - alle LGW-TVW).

5000 Meter

1956 erreichte Oskar Schleifer in Wetzlar 15:54,6 Minuten. Weitere Schritte nach vorn schafften die TVW-Starter Karlheinz Lauth mit 15:19,8 Minuten (Darmstadt 1960), Wolfgang Baier mit 15:19,4 Minuten (Dietz 1965) und Gerhard Schäfer (15:09,4, Kelsterbach 1973). Eine neue Ära läutete in den frühen 70er Jahren Friedrich Kreth vom TV Braunfels ein, der 1973 in Augsburg (14:15,0) bereits eine magische Grenze knackte. Ein Jahr später steigerte er sich in Frankfurt auf ausgezeichnete 13:45,0 Minuten. Den Glanzpunkt setzte er bei den Deutschen Meisterschaften 1975 in Gelsenkirchen. Im Finish siegte der spätere Olympia-Dritte Klaus-Peter Hildenbrand vom ASC Darmstadt (13:35,2). Nur eine Sekunde zurück blieb Friedrich Kreth und damit noch zwölf Sekunden unter dem bisherigen Meisterschaftsrekord. Den Sprung unter 15 Minuten schafften dahinter Hans-Werner Bender (14:51,1 Oberursel 1981), Michael Schüler (14:57,6 Wetzlar 1980) von der LGW-TVW und Werner Serowy (14:58,9 Frankfurt 1981).

3000 Meter Hindernis

Als erster Kreisläufer sorgte Reinhard Przybilski (TVW) 1957 in Wetzlar mit 9:45,4 Minuten für ein Ausrufezeichen. Anschließend dominierte Karlheinz Lauth diese Disziplin. Der Deutsche Juniorenmeister 1959 und 1960 lief 1959 in Delmenhorst seine Bestzeit (9:23,0). Diese Leistung verpasste Werner Mink (LGW-TVW) 1978 nur knapp (9:23,4). Michael Schüler übernahm erst 1982 in Wiesbaden die Spitze (9:19,7).

3000 Meter

Reinhard Przybilski war auch der erste Läufer im Kreis Wetzlar, der 1957 in Frankfurt mit 8:58,0 über 3000 Meter unter neun Minuten blieb. In Front setzten sich anschließend Karlheinz Lauth (8:49,2 Göttingen 1958), Ludwig Krombach (8:48,6 Londorf 1968) und Gerhard Schäfer (8:35,4 Frankfurt 1973). Doch erneut trumpfte Friedrich Kreth mit deutschen Spitzenzeiten auf. Seine glänzende Bestzeit schaffte er 1975 in Eschweiler (7:56,4). Die Plätze zwei und vier erreichten später Hans-Werner Bender (8:28,6 Wetzlar 1981) und Werner Serowy (8:37,6 Frankfurt 1980).

1500 Meter

In Darmstadt steigerte Hilmar Schwesig vom TV Wetzlar 1960 den Kreisrekord auf 3:55,6 Minuten, gefolgt von Karlheinz Lauth (3:56,3). Zwischen beide schob sich 1963 Manfred Klein (3:55,9). Übertrumpft wurde dieser Rekord erst von dem auch hier zur deutschen Spitze zählenden Friedrich Kreth, der sich bis 1974 auf 3:43,93 Minuten steigerte. Auf den zweiten Platz und damit vor den Opa schob sich 2019 in Osterode der Jugendliche Frederik Schwesig (TVW, 3:53,72).

1000 Meter

Die begehrte 2:30 Minuten-Marke unterbot im Kreis erstmals Hilmar Schwesig. 1960 lief er in Berlin die zweieinhalb Runden in 2:28,2 Minuten. Den noch heute gültigen Kreisrekord erreichte Friedrich Kreth bei einem Länderkampf im französischen Maur 1973 (2:23,5). Schneller als Schwesig waren schließlich nur noch Dirk Heppner 1994 in Wetzlar (2:27,70) und Achim Ziegler 1982 in Menden (2:28,0 - beide LGW-TVW).

800 Meter

Hans Kollet vom TVW setzte in Karlsruhe schon 1956 mit 1:53,6 Minuten eine beachtliche Marke. Mit seinen 1963 in Wetzlar erzielten 1:52,7 Minuten übernahm Ludwig Bernhardt (TVW) die Führung in der Kreisbestenliste. Auch ihn löste Friedrich Kreth ab, der seine Bestzeit (1:52,5) 1973 in Obersuhl erreichte. Der auf die Distanzen zwischen 1500 und 5000 Meter spezialisierte Friedrich Kreth verlor über 800 Meter seinen Rekord 1984 an Uwe Bernhammer (LGW-TVW), der in Troisdorf 1:51,82 Minuten lief.