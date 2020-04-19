Sonntag, 19.04.2020 - 13:55
5 min
Der August wäre ebenfalls ein schöner Monat für das Herborner Weitsprungmeeting
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
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DIE WEITSPRUNG-SAISON 2020
9. Mai: Weitsprungmeeting Herborn (DM-Nominierungswettkampf; abgesagt, neuer Termin gesucht),
17. Mai: Springermeeting Garbsen (DM-Nominierungswettkampf; abgesagt),
23. Mai: Kurpfalz-Gala in Weinheim (DM-Nominierungswettkampf),
6./7. Juni: Deutsche Meisterschaften (DM) in Braunschweig (abgesagt, neuer Termin gesucht),
24. Juli bis 9. August: Olympische Sommerspiele in Tokio (abgesagt, auf 2021 verlegt),
26. bis 30. August: Leichtathletik-Europameisterschaften in Paris. (jes)
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