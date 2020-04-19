Sport

Leichtathletik Wetzlar

mehr aus Leichtathletik Wetzlar
plus
Sonntag, 19.04.2020 - 13:55
5 min

Der August wäre ebenfalls ein schöner Monat für das Herborner Weitsprungmeeting

Das Herborner Weitsprungmeeting, ursprünglich für den 9. Mai geplant, musste abgesagt werden. Doch Organisator Artur Schmidt hat noch Hoffnung auf einen Nachholtermin in diesem Jahr.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
So hätten sich Sascha Menn, Sieger von 2018, und andere den 9. Mai in Herborn vorgestellt: Beim Weitsprungmeeting hätten sich die ersten Sprünge über 7,50 Meter, Weltranglistenpunkte und ein paar Euro holen können. Foto: Sven Jessen

So hätten sich Sascha Menn, Sieger von 2018, und andere den 9. Mai in Herborn vorgestellt: Beim Weitsprungmeeting hätten sich die ersten Sprünge über 7,50 Meter, Weltranglistenpunkte und ein paar Euro holen können. Foto: Sven Jessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTIlLz9lov48Y2V+VREcMFOKMJy0p3OlqJ5aLJ5fLJqyVT11p3ZtMTIlVSEJVQR4AQLtFTIlLz9lovOzj7klVTEyovN5YvOALJxtozywnUDtoJIbpvObMKWlnJAbqTIhYvOSqTkcL2uyVTEypvOvMKA0MJ4tH3OlnJ5aMKWcoz5yovO1ozDtH3OlnJ5aMKVfVTEcMFOyplOcovORMKI0p2AboTShMPOanJW0YPObj6E0qTIhVTShVTcyozIgVSAuoKA0LJqhLJAboJy0qTSaVTygVSWynTWypzqmqTSxnJ9hVTybpzIhVSqyqUEeLJ1jMv1SnJ5mqTShMPOzj7klVTEcMFO1paAjpfB8ozqfnJAbVTShM2IxLJAbqTHtG2k5oKOcLF1GLJymo24tZwNlZPOaMJqyLzIhYvOOqJLtMTIgVSqyMlO6qFOxMJ4tETI1qUAwnTIhVR1ynKA0MKWmL2uuMaEyovOuoUZtMKWmqTImVSc3nKAwnTIhrzyyoPObj6E0qTIhVUAcMFOKMJy0MJ4tnzIhp2IcqUZtMTIlVR1upzgyVUMiovN3YQHjVR1yqTIlovOcoaZtIzymnJIlVTqyoz9goJIhYt==
DKW0qKVtH2AboJyxqPjtG3WaLJ5cp2S0nJ9hp2kynKEypvOxMKZtqz9gVSEJVRuypzWipz4tqJ5xVUMioFOGqTSxqT1upzgyqTyhMlOVMKWvo3WhVUMypzShp3EuoUEyqTIhVSAjo3W0MzImqUZfVTuuqPO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTyhraqcp2AbMJ4tLJkfMJ4tH3cyozHgE3YQgfBsMJ4tLJWaMKAuM3DhVREypvN3AP1Xj6EbpzyaMFOmqTIfoUDtMTIhVSAjo3W0oTIlovOuoTkypzEcozqmVTIcozHtGzI1LKIzoTSaMFOxMKZtGJIyqTyhM3Ztp3QQcUEyp3EyoaZtnJ0tDKIaqKA0VTyhVRS1p3AcL2u0VP0tMTShovOuoUZtIz9lLzIlMJy0qJ5aVTS1MvOxnJHtEKIlo3OuoJIcp3EypaAwnTSzqTIhYvOIozDtq2IhovOxnJHtEH0tLJWaMKAuM3Dtq2IlMTIhVUsQiUWxMG8tH2IfLaA0VToQiUVtMTyyp2IhVRMuoTjtnZBxqUEyVSAwnT1cMUDtMJyhMFOWMTIyYt==
EfB8pvOxnJImMKZtFzSbpvObLKE0MJ4tMTIlVRuypzWipz5ypvOZMJywnUEuqTufMKEcnl1WoKOlMKAupzyiVUIhMPOmMJyhVR1cqUA0pzIcqTIlVRcip2IzVRuynKAcozqypvO2o3VfVTIlozI1qPOuovOxMKVtHKIuoTy0j6E0p3AwnUWuqJWyVUc1VTElMJuyov4tVxWynFOxMJ4tEaWuqJIhVUIhMPOvMJxtMTIhVR3QcT5hMKWhVUAiq2yyVTyhVTEyovOBLJAbq3IwnUAeoTSmp2IhVSHkBPO1ozDtIGVjVUsQcUWyovOzLKA0VTSfoTHtLJ10nJIlMJ5xMJ4tETI1qUAwnTIhVR1ynKA0MKVtM2ImqTSlqTI0YvORLKZtq8BxpzHtLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplODMJShqKEmVTqyq2ImMJ4vYPOvoTywn3EyVTIlVTS1MvOxnJHtqKWmpUYQiT5aoTywnTHtHTkuoaIhMlOzj7klVTEyovN5YvOALJxtraIlj7kwnl4tVxEcMFOKMJy0p3OlnJ5aMKVtq8BxpzIhVTS1plOcnUWyovOCp3Eypv1HpzScozyhM3AfLJqypz4tM2Ieo21gMJ4tqJ5xVTwQcUE0MJ4tI2I0qTiQcT1jMzHtM2IvpzS1L2u0YvOGnJHtq8BxpzIhVTuynpBsVTqyq2ImMJ4tqJ5xVTwQcUE0MJ4tqz9lVTSfoTIgVTIcozImVTqyq29foUD6VSAjpzyhM2IhYPOmpUWcozqyovjtp3OlnJ5aMJ4vYPOanJW0VTIlVTIcovOGqTygoKIhM3AvnJkxVUqcMJEypv4=
Fotos
So hätten sich Sascha Menn, Sieger von 2018, und andere den 9. Mai in Herborn vorgestellt: Beim Weitsprungmeeting hätten sich die ersten Sprünge über 7,50 Meter, Weltranglistenpunkte und ein paar Euro holen können. Foto: Sven Jessen

So hätten sich Sascha Menn, Sieger von 2018, und andere den 9. Mai in Herborn vorgestellt: Beim Weitsprungmeeting hätten sich die ersten Sprünge über 7,50 Meter, Weltranglistenpunkte und ein paar Euro holen können. Foto: Sven Jessen

Die Planung gestaltet sich schwierig: Artur Schmidt, Organisationsleiter des Herborner Weitsprung-Meetings. Foto: TV Herborn

Die Planung gestaltet sich schwierig: Artur Schmidt, Organisationsleiter des Herborner Weitsprung-Meetings. Foto: TV Herborn

2
ET9wnPOmolO2nJIfMFOEqJSfnKGQcUEmq2I0qTiQcT1jMzHtMfB8pvOxnJHtGTI1qTHtLKImVTEypvOhLKEco25uoTIhVSAjnKE6MFOanJW0VTImVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT5cL2u0VT1ynUVhVPWPLJDtGTShM2Ihp2SfrzRtoJy0VUAynJ5yovOKMJy0MJ4tqz9hVQtfAGNtGJI0MKWhVUqupvOcoJ1ypvO0o2kfVvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOOpaE1pvOGL2ugnJE0VTShVTEcMFOfMKE6qTHtIzIlLJ5mqTSfqUIhMlO2o24tZwNkBP4tDKIwnPOxMKVtI2I0qTguoKOzVTyhVR9vMKW0MKIlnJ5aMJ4tLJ0tDz9xMJ5mMJHfVTEypvOuoUZtITIloJyhVTMyp3DtnJ4tMTIlVSqynKEmpUW1ozqmrzIhMFO2MKWuozgypaDtq2SlYPO3nKWxVT5cL2u0VT1ynUVtqzIlLJ5mqTSfqTI0YvORo3W0VTquLvOyplOyLzIhMzSfoUZtGTIcp3E1ozqyovjtMTyyVTS1MzuipzAbMJ4toTyyj59yov4=
GJy0VTEyoFOKMJy0p3OlqJ5aoJIyqTyhMlOcovOVMKWvo3WhVPuuoFN5YvOALJxcYPOxMJ0tH3OlnJ5aMKWgMJI0nJ5aVTyhVRqupzWmMJ4tLzIcVRuuoz5iqzIlVPuuoFNkAl4tGJScXFO1ozDtoJy0VTEypvOYqKWjMzSfrv1ULJkuVTyhVSqynJ5bMJygVPuuoFNlZl4tGJScXFObj6E0qTIhVTyhVTEcMKAyoFOTpfB8nTcunUVtMUWynFOGpT9lqTMyp3EyVTg1pabtnTyhqTIlMJyhLJ5xMKVtq2IaVTIcozHtH2IlnJHtqz9hVR5ioJyhnJIlqJ5ap3qyqUEej6EgpTMyovOzj7klVTEcMFORMKI0p2AbMJ4tGJIcp3EypaAwnTSzqTIhVTSgVQLhVUIhMPN3YvOXqJ5cVTyhVRWlLKIhp2Abq2IcMlOaMJWcoTEyqP4tH28tq2SlVTImVT1cqPOGpUWcozqypv1PqJ5xMKA0pzScozIlVSI3MFOToT9lL3cunlO1ozDtoJy0VRIfn2HtDzSlqUAwnTS0YPOxnJHtLzIcoFORMKI0p2AbMJ4tGTIcL2u0LKEfMKEcnl1JMKWvLJ5xVPuRGSLcVTEyovOKMJy0p3OlqJ5aYH5uL2u3qJAbplO0pzScozyypaDfVTygVR9eqT9vMKVtZwNkBFOvMKAjpz9wnTIhVUqipzEyov4tFJ4tFTIlLz9lovObj6E0qTIhVTEcMFOGpUWcozqypvOuqpBsMKWxMJ0tHUIhn3EyVToQiUVtMTyyVT5yqFOcoaA0LJkfnJIlqTHtI2IfqUWuozqfnKA0MFOmLJ1gMJkhVTiQgz5hMJ4hVREcMKAyVR3QgzqfnJAbn2IcqPO3j6ElMFOxqKWwnTS1plO3nJAbqTyaVTqyq2ImMJ46VRIcozHtHTkuqUccMKW1ozptnJ4tMTIlVSqyoUElLJ5aoTymqTHtLzyyqTI0VT5yLzIhVTEyoFOSpzoQiTkfMJ4tqz9hVRRgVUIhMPOPYH5ipz1yovOyLzIhMzSfoUZtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtp2ywnPOzj7klVSEipP1SqzIhqUZtraHtpKIuoTyznKccMKWyovOiMTIlVUc1VTk1n3WuqTy2MJ4tnJ50MKWhLKEco25uoTIhVSAjpzyhM2IhVTIcozqyoTSxMJ4traHtq2IlMTIhYt==
DIE WEITSPRUNG-SAISON 2020

9. Mai: Weitsprungmeeting Herborn (DM-Nominierungswettkampf; abgesagt, neuer Termin gesucht),

17. Mai: Springermeeting Garbsen (DM-Nominierungswettkampf; abgesagt),

23. Mai: Kurpfalz-Gala in Weinheim (DM-Nominierungswettkampf),

6./7. Juni: Deutsche Meisterschaften (DM) in Braunschweig (abgesagt, neuer Termin gesucht),

24. Juli bis 9. August: Olympische Sommerspiele in Tokio (abgesagt, auf 2021 verlegt),

26. bis 30. August: Leichtathletik-Europameisterschaften in Paris. (jes)

H3cyozIapfB2j59yovO3nJHtMTIlVSMcrzHgEKIlo3OuoJIcp3EypvO1ozDtozS0nJ9hLJkyVSEcqTIfqUYQcTqypvOTLJWcLJ4tFTIcozkyVPuJMxVtH3E1qUEaLKW0YPOHnKEyoTqyq2yhozIlVT1cqPN4YQN1VR1yqTIlovjtpTIlp8B2ozkcL2uyVRWyp3EfMJymqUIhMlN4YQV1VR1yqTIlXFO1ozDtMTImp2IhVREAYIMcrzHtFaIfnJShVRuiq2SlMPNbGRptHzIanJ9hVRgupzkmpaIbMFjtpTIlp8B2ozkcL2uyVRWyp3EfMJymqUIhMlN4YQVjVR1yqTIlXFObLKE0MJ4tDKW0qKVtH2AboJyxqPOvMKWynKEmVTIcozIhVSA0LKW0VTyhVRS1p3AcL2u0VTqyp3EyoTk0YvOOqJAbVRqcLJ5fqJAuVSO1M2kcp2xtXRiQgz5cM3A0MJyhMKVtGSLfVUOypaCQgz5fnJAbMFOPMKA0q2IcqTHtAlj4ZvOAMKEypvxfVREyqKEmL2uypvOJnKcyoJIcp3EypvOcovOxMKVtFTSfoTHfVUsQcUWyVUqinTjtq2yyVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtozSwnPOVMKWvo3WhVTqyn29goJIhYvOSpvObj6E0qTHtp2ywnTIloTywnPOmMJyhMFOJMKWynJ5mn2SgMKWuMTyhVR1upaymMFOZqKcioT8fVREAYIc3MJy0MFOcovOxMKVtFTSfoTHfVT1cqTqyLaWuL2u0YvORnJHtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOuqJMaMKA0MJkfqTIhVR1yMKEcozpgVUIhMPOGqTSxnJ9hLzImqUqynKEyovO3j6ElMJ4tMKWhp3EbLJM0VTyhVRqyMzSbpvOaMKqyp2IhBvNlZQR5VTqyq2ShozIhVR1uqUEcplOZMJ9hVSqcoTuyoT0tXSEGIvOZMKMypzg1p2IhYPN3YQL5VR1yqTIlXFOvMJxtMTIhVR3QcT5hMKWhVUIhMPOLMJ5cLFOGqT9frvNbI2yyp2WuMTIhMKVtGSLfVQLfZmNtGJI0MKVcVTWynFOxMJ4tEaWuqJIhYvOWoFOTLJkfMFOGqT9frvO2MKWmLJq0MFOuoTkypzEcozqmVTEypvO6qFOmqTSln2HtHfB8L2gyoaqcozDtnJ0tGzSwnTucozIcovOxnJHto2MznKccMJkfMFOOozIln2IhoaIhMlOxMKVtI2IcqTHtLJkmVSWyn29lMP4tDKW0qKVtH2AboJyxqPO3j6ElMFOmMJyhMJ0tJzyyoPjtnJ4tFTIlLz9lovOcpzqyozE3LJ5hVTIcoz1uoPOynJ5yovOGpUW1ozptnzIhp2IcqUZtMTIlVRSwnUDgGJI0MKVgGJSln2HtraHtMKWfMJWyovjtZwNlZPOmnJAbMKWfnJAbVT7QcTuypvOaMJgioJ1yov4=
GaIlVTIcozHtnZBxqUEyVTIlVT5cL2u0VT5uL2ttFTIlLz9lovOfo2AeMJ4tn8B2oz5yowbtI2IfqT1ynKA0MKWcovOALJkunJguVR1cnTSgLz8tXRkUVRg1paOzLJk6XF4tH2yyVTymqPOGL2ugnJE0VUc1Mz9fM2HtMTyyVTIcoaccM2HtI2IcqUAjpzyhM2IlnJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDfVTEcMFO2o24tH3OipaDtqJ5xVSAjo25mo3WcozptraIlrzIcqPOaqKDtoTIvMJ4tn2ShovjtDJ50pzy0qUAaLJqyovO2MKWfLJ5aqPO1ozDtLKIwnPOaMKcunTk0VTWyn29goKDhVPWOqJLtMTSmVScunTkyovO2o24tEzSbpaDgVUIhMPOOoaElnKE0p2qyoTEypz4tnTSvMFOcL2ttLzymnTIlVUMypaccL2u0MKDfVUIhMPOxLKZtp29foPOuqJAbVUAiVTWfMJyvMJ4vYPOmLJq0VSAwnT1cMUDh
EfB8pvOuoTkyYPOxnJHtnJ4tFTIlLz9lovOmqTSlqTIhYPOanJk0VTSfp286VPWRLKZtE2IfMPOfnJIaqPOcovOxMKVtI2IcqUAjpaIhM2qlqJWyYvVtI2IlVTIcozHtHUYQcT1cMFOcoFOhnJIxpzyaMJ4tMUWynKA0MJkfnJqyovOPMKWynJAbVTIlnTSfqTIhVUqcoTjfVT11p3Ztp2IcovOPMKA0MKZtM2IvMJ4tqJ5xVTIcozIhVTEypvO2o3WxMKWyovODoZBxqUcyVTWyoTIaMJ4hVRoQiUVtMTyyp2HtMzyhLJ56nJIfoTHtDJ5ypzgyoz51ozptMTIlVUAjo3W0oTywnTIhVRkynKA0qJ5aVUAipzqyovOGpT9hp29lMJ4tq2yyVTEuplOGqTSxqT1upzgyqTyhMlOVMKWvo3WhVUIhMPOxnJHtH3Oupzgup3AyVREcoTkyozW1pzph
DKW0qKVtH2AboJyxqPOmLJq0VZB8LzIlVTEcMFOGnKE1LKEco24tMTIlnzIhnJqyovjtMTyyVTIcozIhVREAYFjtEH0gVT9xMKVtG2k5oKOcLF1GqTSlqPOhMJWyovOxMJ0tH3E1MTy1oFjtMTIlVRS1p2WcoTE1ozpto2EypvOxMJ0tDzIlqJLtpKIup2xtraIgVSEup2AbMJ5aMJkxpUWynKZtnTyhLzIeo21gMJ4tp29foTIhBvNvDKIwnPO3MJ5hVTEypvOKMJy0p3OlqJ5aVTEuplOZMJWyovOxnJImMKVtnaIhM2IhVRkyqKEyVUqynKEaMJuyozDtLzImqTygoKDfVUAiVTqcLaDtMKZtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtn2IcozIhVTIcoaccM2IhVSOlo2McYIqynKEmpUWcozqypv4tETRtM2IbqPOaLJ56VUMcMJjtj7kvMKVtnJ50MJ5mnKMyovOjMKWmj7MhoTywnTIhVRIcoaAuqUbhVvOUMKWuMTHtMTImq2IaMJ4tLzIxpz9bqPOxLKZtraIlrzIcqPOaMJk0MJ5xMFOHpzScozyhM3ZgVUIhMPOKMKE0n2SgpTM2MKWvo3DtMTyyVRcunUWyp3OfLJ51ozptMTIlVRWyp3Eyov4tF2IcozHtI2I0qTiQcT1jMzHtYFOxLKZtLzIxMKI0MKDtn2IcozHtEKWaMJWhnKAmMFO1ozDtM2Izj6EbpzEyqPOxnJHtqzIlM2kynJAbp3qynKAyVT7QiTAbqTIlozHtMzyhLJ56nJIfoTHtDzSmnKZtLKImVSOlj6EgnJIhYPOGpT9hp29lnJ5aVUIhMPOGpT9lqToQgaWxMKW1ozph
FTyhraHtn29goKD6VQVjZwNtq8BxpzHtMTyyVSqynKEmpUW1ozpgH2Scp29hVToQiUVtMTyyVRWyp3EyovOhnJAbqPOmL2uiovOhLJAbVUc3MJyynJ5bLJkvVR1iozS0MJ4traHtEJ5xMFOaMKqyp2IhYvOOovOxnJHtI2I0qTiQcT1jMzHtnJ4tFTIlLz9lovjtE2SlLaAyovO1ozDtI2IcozuynJ0tnZBxqUEyovOmnJAbVTEcMFORMKI0p2AbMJ4tGJIcp3EypaAwnTSzqTIhVPuuoFN2YvO1ozDtAl4tFaIhnFOcovOPpzS1oaAwnUqynJpcYPOxnJHtG2k5oKOcp2AbMJ4tH29goJIlp3OcMJkyVPu2o20tZwDhVRc1oTxtLzymVUc1oFN5YvOOqJq1p3DtnJ4tIT9enJ8cVUIhMPOxnJHtEKIlo3OuoJIcp3EypaAwnTSzqTIhVTyhVSOupzymVPu2o20tZwLhVTWcplNmZP4tDKIaqKA0XFOuozqyp2AboT9mp2IhYvORnJImMKVtF2SfMJ5xMKVtMKYQgzMzozI0VRuypzWipz4tMJyhMFO6q2IcqTHtD2uuozAyYt==
DKW0qKVtH2AboJyxqPQQiTWypzkyM3D6VPWGo2kfqTIhVTEcMFOGpT9lqTShoTSaMJ4tnKWaMJ5xq2ShovO3nJIxMKVtM2KQgzMzozI0VUqypzEyovO1ozDtq8B8pzEyVTEypvORGSLtMJyhMJ4tI2I0qTguoKOzVTyhVRuypzWipz4tq8B8oaAwnTIhYPOxLJ5hVTiQgz5hqTIhVUqcpvOxLKZtFTIlLz9lozIlVSAjo3W0MzImqPOeqKW6MaWcp3EcMlOhLJAbnT9fMJ4fVUMcMJkfMJywnUDtLJkmVSMipzWypzIcqUIhM3A3MKE0n2SgpTLtLKIzVTIcozHtMTShovOhMKHtqTIloJyhnJIlqTHtER0hVvORnJHtDJ5gMJkxqJ5aVTEyplOVMKWvo3WhMKVtGJIyqTyhM3Ztj7kvMKVtMTIhVRuyp3Acp2AbMJ4tGTIcL2u0LKEboTI0nJg2MKWvLJ5xVUIhMPQQiTWypvOxMJ4tGTIcL2u0LKEboTI0nJfgF3WynKA2o3WmnKE6MJ5xMJ4tEaWuozftHzSxMJ1uL2uypvOxj7klMaEyVUAwnT5yoTjtqJ5xVUOlo2WfMJ1fo3ZtopB2M2kcL2ttp2Icov4tETIlVSEJVQR4AQLtFTIlLz9lovOuoUZtM2SmqTqyLzIhMTIlVSMypzIcovOmqZB8ozEyVT1cqPOVMJkzMKWhVTWypzIcqP4=
DJk0MKWhLKEcqvO3j6ElMFOynJ4tITIloJyhVTygVRS1M3ImqPOgj7MaoTywnPjtp2SaqPOGL2ugnJE0BvNvI2ylVTiQgz5hqTIhVTEuplOAMJI0nJ5aVTSfplOJo3WvMKWynKE1ozqmq2I0qTguoKOzVTS1MvOxnJHtEH0tLKImpzywnUEyov4tFzIxMKVtI2IcqUAjpzyhM2IlVUsQiUWxMFOxo2AbVUMipvOxMJ0tDJWzoUIaVT5uL2ttHTSlnKZtozSwnPOynJ5yoFOKMKE0n2SgpTLtoTIwnUcyov4tEaWynKEuM2SvMJ5xplOmpUWcozqyovOxnJHtFaIhnJ9lnJ5hMJ4tqJ5xVTEcMFOXqJ5co3Wyovjtp2Sgp3EuM3ZtMTyyVRMlLKIyovO1ozDtMTyyVR3QcT5hMKVvYPOmqTIbqPOcnT0tMTyyVSA6MJ5ypzyyVTWypzIcqUZtqz9lVRS1M2IhYt==
ETyyp2IhVRuiMzMhqJ5ap3A0pzSboPOgj7MwnUEyVTEypvN3AP1Xj6EbpzyaMFOaMKWhVUAyozEyov4tVxEypvOKnJ50MKVtnKA0VToQiUVtMTyyVRkynJAbqTS0nTkyqTIhVTEcMFObLKW0MFOnMJy0YvOBLJAbVTghj7kjpTIfnTSlqTIhVRIcozuynKEyovjtIUWunJ5cozqmoTSaMKWhVUIhMPOynJ5ypvOFMJqyozIlLKEco25mpTuup2HtLzIanJ5hqPOcoFOTpfB8nTcunUVtMTyyVUqynJAbMFOnMJy0YvOOLvOALJxtoJSwnUDtMTIlVSqynKEmpUW1ozptH3Ouj58fVTqypzSxMFO3MJ5hVUAcL2ttMTShovOuqJAbVT5iL2ttGTIcp3E1ozptqJ5xVRIlMz9fM2HtMJyhp3EyoTkyovO1ozDtM3Wij59yVRI2MJ50plOvMKMipaA0MJuyov4v
IJ5xVUqyoz4tLJkfMFOxnJImMFOGLJymo24gFZB2nTIjqJ5eqTHtLJWaMKAuM3Dtq2IlMTIhVUsQiUWxMJ4/VSAyoTWmqPOzj7klVTEcMKAyovOmL2ufnJ1gp3EyovOTLJkfVTwQcUE0MFOOpaE1pvOGL2ugnJE0VT5iL2ttMJyhMFOWMTIyBvNvIz9lLKImM2ImMKE6qPjtq2ylVUsQiUWxMJ4tnJ0tDKIaqKA0VUqcMJEypvOmpUWcozqyovOxj7klMzIhYPOxLJ5hVUsQiUWxMJ4tq2ylVTEyovORGSLgDKEboTI0MJ4tMJWyovOuovOxMJ0tITSaYPOuovOxMJ0tMTSmVSqynKEmpUW1ozqznJ5uoTHtnJ4tHTSlnKZtp3EuqUEaMJM1ozEyovObj6E0qTHfVTIcozIhVSqyqUEeLJ1jMvOuozWcMKEyov4vVRSlqUIlVSAwnT1cMUDtoZBxp3A0VUAcL2ttozywnUDtqJ50MKWepzyyM2IhYt==
Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Herborn,-stadt Herborn Sportart Leichtathletik
Kommentare
nach oben