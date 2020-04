Durchs Lahntal statt Hamburg-Marathon für Rebekka Magnus

Statt 42,195 Kilometer in Hamburg läuft Rebekka Magnus (Team Naunheim) im Lahntal einen Halbmarathon. Foto: Helmut Serowy

WETZLAR. Seit Wochen müssen die Laufveranstalter ihre mit viel Aufwand vorbereiteten Rennen wegen der Coronakrise absagen. Doch Laufen unterscheidet sich deutlich von anderen Sportarten. Es kann - soweit nicht verboten - jederzeit alleine und überall in freier Natur oder notfalls auch auf dem Laufband ausgeübt werden. Und nach dem ersten Schock nimmt zwischenzeitlich das Angebot an virtuellen Events allmählich Fahrt auf. Sie bieten eine interessante Alternative für die Sportler selbst, können finanzielle Ausfälle der Veranstalter etwas mildern oder Gelder für Charity-Zwecke generieren.

Zweimal Halbmarathon

ist gleich ein Marathon

Zu den spektakulärsten virtuellen Läufen zählten der Ostermarathon in München als Spendenlauf für das Bayerische Rote Kreuz - an dem sich auch der München-Marathon-Sieger von 2018 und 2019, Andreas Straßner vom Team Naunheim, beteiligte - sowie der Paderborner Ostersololauf. Als Ersatz für den ältesten deutschen Straßenlauf an der Pader konnten die Läufer hier Distanzen zwischen 5 Kilometer und Halbmarathon absolvieren. Zirka 10 000 Teilnehmer folgten dem Ruf und spendeten 50 000 Euro an gemeinnützige Organisationen zur Unterstützung für Bedürftige und Obdachlose.

Zu dem in den September verschobenen Hamburg-Marathon hatten die Veranstalter unter dem Motto "Find your own blue line" eingeladen, auf frei wählbaren Laufstrecken Marathon oder Halbmarathon zu laufen. Rebekka Magnus vom Team Naunheim hatte für die 42,195 Kilometer in der Hansestadt gemeldet. Bei kürzeren Trainingseinheiten begleitete sie Beatrix Blanco-Gonzales, die von ihrer Tochter Isabel vor einem Jahr für den Laufsport und das Team Naunheim begeistert wurde. Nach der Marathon-Absage entschloss sich Rebekka Magnus, statt über die Reeperbahn durch das Lahntal zu laufen. Sie nutzte die bereits vermessenen Halbmarathon-Strecke des Lahnpark-Laufes mit Start und Ziel vor der August-Bebel-Schule in Wetzlar-Niedergirmes. Gemäß der Devise: "Zweimal Halbmarathon = Marathon" nahm sie ihre Trainingspartnerin mit auf Tour. Nach 2:19:19 Stunden erreichten beide - immer in gebührendem Abstand zueinander - bei ihrem "Pandemie-Halbmarathon" das Ziel. Beatrix Blanco-Gonzales feierte dabei eine unerwartete Premiere über die 21,1-km-Distanz.

Sechs Wochenenden mit Laufspaß bot die "Anti-Corona-Running-League". Zum Finale stand schließlich ein Marathon auf dem Programm. Den gewann Erik Hille (LG Regensburg) in beachtlichen 2:15:54 Stunden.

In den nächsten Wochen werden zahlreiche weitere spannende und interessante virtuelle Rennen gestartet. Dazu zählt der Rennsteiglauf durch den Thüringer Wald, der als "größter Crosslauf Europas" bezeichnet wird. Dieser Wettbewerb bietet den fast 15 000 Gemeldeten in der Zeit vom 8. Mai bis zum 7. Juni Gelegenheit zu virtuellen Rennen vom Mini-Marathon bis zum Super-Marathon. Eingeladen sind auch noch nicht angemeldete Läufer. Diese werden um eine Spende zu Gunsten der mithelfenden Vereine gebeten.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich inzwischen auch die Plattform www.lauf-weiter.de. Läufer können wöchentlich zu einer bestimmten Startzeit virtuelle Rennen über 5 und 10 Kilometer und Halbmarathon bestreiten.