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Sonntag, 19.07.2020 - 18:01
3 min

"Ein befreiendes Gefühl": Lisa Mayers Comeback

Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar ist zurück. Beim Leichtathletik-Meeting "Fast Arms, Fast Legs" gibt sie ihr Comeback im Freien - und ist trotz einer Absage hinterher froh.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar ist zurück auf der Bahn. Fotos: Jörg Theimer

Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar ist zurück auf der Bahn. Fotos: Jörg Theimer

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Fotos
Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar ist zurück auf der Bahn. Fotos: Jörg Theimer

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Lisa Kwayie (r.), die 100-Meter-Siegerin hier im Vorlauf.

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Sven Lindemann vom Sprintteam Wetzlar hat alles im Griff.

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Lisa Kwayie nach ihrer persönlichen Bestzeit über 100 Meter.

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Elias Goer (2.v.l.) vom Sprintteam Wetzlar über 200 Meter.

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Michael Pohl (M.) vom Sprintteam Wetzlar, rechts 200-Meter-Sieger Steven Müller.

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Michael Pohl nach getaner Arbeit.

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Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) im Interview.

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Eifrige Helfer des Sprintteams Wetzlar bauen die Hürden auf und desinfizieren sie

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Julian Reus (M.) vom LAC Erfurt gewinnt die 100 Meter.

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Annika Fuchs (Potsdam) siegt im Speerwurf.

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Tom Meier aus Jena, Speerwurf-Sieger in Wetzlar

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Antonia Dellert (l.) vom Sprintteam Wetzlar über 100 Meter der U20.

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Interssierter Zaungast: DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska

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Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar über 200 Meter.

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Besondere Meetingstimmung in Corona-Zeiten im Stadion Wetzlar

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Weiterführende Links
Die Sieger des Wetzlarer Leichtathletik-Meetings im Interview
Das Wetzlarer Leichtathletik-Meeting bietet abseits der Bahn einiges
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