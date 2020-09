Erlebnis-Lauf ist gestartet

Jetzt teilen:

Wetzlar (sero). Der Startschuss zum "Wetzlar-erleben-Marathon" ist gefallen. Für vier Wochen - bis zum 18. Oktober - bieten die Organisatoren vom Team Naunheim den Läufern die Möglichkeit, als Solisten oder in kleinen Gruppen die Marathon-Distanz in und um Wetzlar zu durchlaufen.

"Wir richten einen Coronakonformen Spendenlauf zu Gunsten des Hospiz Mittelhessen ,Haus Emmaus' aus. Auf ein Startgeld verzichten wir", berichten Thomas Henopp, Otto Jatsch und Julian Schepp vom Naunheimer Organisationskomitee. Die von der Läufertruppe ausgewählte Marathon-Strecke mit 626 Höhenmetern beginnt mit dem Start in der Wetzlarer Altstadt und führt über Dalheim, Hermannstein, Blasbach, Niedergirmes, Naunheim, Garbenheim, Dutenhofen, Münchholzhausen, Büblingshausen, Nauborn und Steindorf zurück zum Wetzlarer Dom.

Besondere Anstrengungen haben in der wettkampfarmen Zeit Stephanie Schreiber und Matthias Kirchhübel vom Team Naunheim auf sich genommen. Stephanie Schreiber startete beim Megamarsch Ruhrgebiet über 100 Kilometer mit 2023 Höhenmeter und erreichte das Ziel nach 18:23 Stunden. Matthias Kirchhübel lief als längste Strecke 64,5 Kilometer in 6:41:34 Stunden und umradelte den Bodensee (257,4 Kilometer, 1829 Höhenmeter) in 10:10:32 Stunden. Für den "Wetzlar-erleben-Marathon" sind beide somit ebenfalls bestens gerüstet.

Das anstehende Wochenende bietet sich - wie die folgenden - optimal für den Erlebnislauf rund um die Domstadt an. Ausführliche Informationen, Ausschreibung, Meldeformalitäten und Streckenbeschreibung können unter www.team-naunheim.com abgerufen werden.