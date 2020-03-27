Freitag,
27.03.2020 - 16:00
3 min
Ex-Spitzenlangstreckler Ralf Heinbach bewertet die Corona-Krise aus Trainer-Sicht
Ralf Heinbach zählte einmal zur erweiterten Spitze der deutschen Langstreckler. Der seit 1976 aktive Läufer hat vor rund 15 Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet als Trainer - auch für diverse mittelhessische Sportler, die aktuell unter der Corona-Krise leiden.
Der frühere deutsche Spitzen-Langstreckler Ralf Heinbach betreut als Lauf-Trainer zahlreiche mittelhessische Vereine und Einzelläufer. Foto: Helmut Serowy
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