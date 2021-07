4 min

"Fast arms, fast legs": Nackenschläge und Lob für Sprintteam

Rahmen und Meldelisten des Sprint- und Wurfevents ließen sich gut an, doch bei aller guten Planung hat der Faktor Mensch am Samstag in Wetzlar Unwägbarkeiten mit sich gebracht.

Von Christian Halling Sportchef Mittelhessen