Fast keine Hallensaison für die Leichtathleten

WETZLAR - Die Corona-Pandemie hat auch die Leichtathletik-Szene weiter im Griff. So entschied der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) schon jetzt, dass in der Saison 2021 lediglich zwei nationale Hallenmeisterschaften zur Austragung kommen sollen. Alle anderen Titelkämpfe unter dem Hallendach auf DM-Ebene wurden komplett gestrichen. Nach derzeitigem Stand wird es lediglich die Titelkämpfe der Männer und Frauen am Wochenende 20./21. Februar in der neuen Dortmunder Helmut-Körnig-Halle geben. Zudem plant man beim Verband mit den Mehrkampf-Meisterschaften in Halle an der Saale. Beide Events werden jedoch mit deutlich reduzierten Teilnehmer-Feldern und ohne Zuschauer geplant.

Die nationalen Titelkämpfe der Jugend U 20 (in Sindelfingen), bei denen unter "normalen" Bedingungen sicherlich auch die beiden Top-Athletinnen des TV Wetzlar, Sophia Volkmer und Antonia Unger, am Start gewesen wären, und der Senioren wurden gestrichen. Auch die Techniker schauen in die Röhre, denn die Winterwurf-DM fällt ebenfalls aus. Der DLV fasste seinen Absage-Beschluss wegen der sehr dynamischen Pandemie-Situation sowie den hohen Inzidenz-Zahlen in den verschiedenen Bundesländern einstimmig.

Zuvor war auf Landesebene schon entschieden worden, dass es zum Auftakt der Hallensaison keine Titelkämpfe (egal in welcher Altersklasse) in Hessen geben wird. Auch die "Süddeutschen" sind schon wieder aus dem Wettkampf-Kalender verschwunden.