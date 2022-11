Finale für die Reginas

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR WETZLAR - Wetzlar (red). Finale für die Crossläufer: Am Samstag werden in Löningen die letzten nationalen Titel der Saison bei den Deutschen Meisterschaften vergeben. Aus Hessen treten 80 Athleten - unter ihnen auch zwei Talente des TV Wetzlar - die Reise nach Niedersachsen an. Die 2004 geborene Svea Regina tritt in der weiblichen Jugend U 20 an, ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Finn Regina startet im Feld der männlichen Jugend U 18. Gelaufen wird auf einem Wiesenparcours, der mit leichten Steigerungen und Hindernissen gespickt ist.