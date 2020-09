Förster rennt auf Platz zwei

Jetzt teilen:

Darmstadt (sero). Erfolgreich ist Thomas Förster vom TV Wetzlar beim 2. Entega-Nightrun in Darmstadt durch den illuminierten Bürgerpark gestartet. Beim Rennen über fünf Kilometer starteten die Läufer im Acht-Sekunden-Takt zu ihren Runden durch die Parkanlage. Nach flotten 19:51 Minuten sicherte sich Thomas Förster in der M 50 den zweiten Rang. Mit einer schnelleren zweiten Rennhälfte rückte er immer stärker an den führenden Wolfgang Dahlem von der SG Egelsbach (19:47) heran und verpasste schließlich den Sieg um lediglich vier Sekunden.