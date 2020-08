Gesa Krause: "Die Luft ist einfach mal raus"

Dieser Tage erschien in dem Buch "Athletics 2020" die Jahresbestenliste 2019 und die ewige Bestenliste des Internationalen Leichtathletikverbandes. Im Ranking des vergangenen Jahres erscheint 3000-Meter-Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier/ TV Dillenburg) mit ihrer deutschen Rekordzeit von 9:03,30 Minuten auf dem dritten Platz. Die Ausnahmestellung Krauses in ihrer Disziplin kennzeichnen die weiteren Positionen. Die nächstbeste Europäerin, Anna Möller (Dänemark), ist mit 9:13,46 Minuten Zwölfte, aus deutscher Sicht belegt Elena Burkard (LG Nordschwarzwald, 9:43,99) Platz 64. In der ewigen Bestenliste wird Krause mit ihrer persönlichen Bestzeit auf dem neunten Platz geführt - hinter fünf Kenianerinnen, zwei US-Amerikanerinnen und einer Russin. (josh)