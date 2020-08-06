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Donnerstag, 06.08.2020 - 17:00
2 min

Gesa Krause glaubt bei DM nicht an schnelle Zeiten

Auf 3000-Meter-Hinternis-Läuferin Gesa Felicitas Krause wartet nach der Corona-bedingten Olympia-Absage nun endlich das erste Event unter Wettkampfbedingungen in 2020. Die Dillenburgerin will in Braunschweig ihren Deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen, auf die Zeit kommt es ihr derzeit gar nicht so an.

Die Euphorie ist ein wenig zurückgekehrt: Gesa Krause freut sich auf ihren ersten "richtigen" Wettkampf 2020. Foto: dpa

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