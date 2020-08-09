Sport

Leichtathletik Wetzlar

mehr aus Leichtathletik Wetzlar
plus
Sonntag, 09.08.2020 - 20:59
2 min

Gesa Krause nach Rennausstieg bei der DM: "Es bricht mir das Herz"

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Braunschweig waren nicht die Titelkämpfe der Hindernisläuferin Gesa Krause. Die Dillenburgerin spricht über ihren Ausstieg aus dem Rennen am Samstag.

Christian Halling: Sportchef Mittelhessen
Von Christian Halling
Sportchef Mittelhessen
Die Enttäuschung über ihr Renn-Aus steckt Gesa Krause noch in den Knochen. Foto: dpa

Die Enttäuschung über ihr Renn-Aus steckt Gesa Krause noch in den Knochen. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ETyfoTIhLaIlMl48Y2V+VRSgVSEuMlOxLJ5uL2ttnTyyj58tMKZtozIvMJ4tHzIaMJ5ypzS0nJ9hVT5iL2ttMTyyVTkyqUc0MJ4tIJ16qJqmn2ymqTIhVTS1p3YQcUIgMJ4tMfB8pvOUMKAuVRglLKImMF4tFJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVUMcMKVtI29wnTIhVUc3MJAeplOHpzScozyhMlOcoJ1ypvOiovOHo3IlYPOcp3DtMTyyVQV4YHeQcTulnJqyVTqypzSxMFOcoFOPMJqlnJMzYPOcnUWyVSqinT51ozptnJ4tETyfoTIhLaIlMlOynJ56qKWcL2u0MJ4hVRqfMJywnUqinTjtq2SlVTS1plOxMJ4tH8BxqUcyovOxMKVtZmNjZP1AMKEypv1VnJ5xMKWhnKZgGZBxqJMypzyhVTS1L2ttq8BxnUWyozDtMTImVRMynJ50qJ5cozqmVTygVT5yqJIhVTIcM2IhMJ4tET9gnKccoPOxnJHtEJ50qZBxqKAwnUIhMlQQiTWypvOxLKZtqz9lrzIcqTyaVTWyMJ5xMKEyVSWyoz5yovOvMJxtMTIhVT5uqTyiozSfMJ4tITy0MJkej6EgpTMyovOuoFOJo3W0LJptoz9wnPOxMKI0oTywnPObMKWuqKA6qJwQgaWyov4=
VxImVUqupvOynJ4tp2AbMJaQalOHLJpvYPOmolOcnUVtj7kvMKWaMJ9lMT5yqTImVRMurzy0VUc1VTEyovORMKI0p2AbMJ4tGJIcp3EypaAwnTSzqTIhYvOBLJAbVUMcMKVtI29wnTIhVTyhqTIhp2y2MKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVUAynJIhVTybpzHtDzIcozHtnJ4tDaWuqJ5mL2u3MJyaVTS1MvOxMJ4tHUIhn3DtozywnUDtoTIcp3E1ozqmMfBxnTyaVTqyq2ImMJ4hVPWWL2ttnTSvMFOhnJAbqPOaqKDtM2ImL2ufLJMyovO1ozDtLKIwnPOzj7klVT1ynJ5yovOHpzScozIlVSqioTMaLJ5aVRuynJ5cMlO3LKVtMKZtp2ywnTIlVTIcozHtqJ5lqJucM2HtGzSwnUDvYPOaoTS1LaDtF3WuqKAyYPOxLKAmVToQiUVtMTyyVRShLJk5p2HtMTImVSWyoz5yoaZfVTS1plOxMJ0tp2yyVT5uL2ttpaIhMPNlZQNjVR1yqTIlovOuqKAaMKA0nJIaMJ4tq2SlYPOynJ4tpTSupvOHLJqyVUMioz7QgaEyovOmnJ5xYt==
ETSmplOmnJHtozSwnPN2BwZlVR1coaI0MJ4toJy0VSElj6EhMJ4tnJ4tMTIhVRS1M2IhVUWuqKAanJ5aVUIhMPOcnUWyVRgiozg1paWyoaEcovOSoTIhLFOPqKWeLKWxVTMipaEuovO6qJ0tH2yyMlOmL2ulnKE0YPOmMJxtnJ4tMTIgVR1ioJIhqPOeMJyhMFOvMKq1p3A0MFO1ozDtqz9foUA0j6EhMTyaVUWyMzkyn3EcMKW0MFOSoaEmL2uynJE1ozptM2I3MKAyowbtVxywnPObLKE0MFOgqKAeqJmQcUWyVSOlo2WfMJ1yYPOvnJ4tp2Abo24tqz9lnTIlVTShVUc3MJxtFZB8pzEyovObj6EhM2IhVTqyLzkcMJWyov4tEKZtM2yhMlOynJ5zLJAbVT5cL2u0YPOcL2ttLzyhVTEuozSwnPOhnJAbqPOynJ5gLJjtLKImM2IfLKIzMJ4hVRImVT51pvOuovOxMKVtFTy0rzHtMzImqUc1oJSwnTIhYPOxLKZtq8BxpzHtLJkfMKWxnJ5aplO6qFOynJ5zLJAbYvV=
Verknüpfte Artikel
Gesa Krause steigt bei DM-Rennen aus
Gesa Krause glaubt bei DM nicht an schnelle Zeiten
FJ4tMJyhMJ0tG2k5oKOcLF1XLJulVUAynFOynJ4tDKImp3EynJqyovOvMJxtMJyhMKVtER0tMJyhVRElLJ1uYPOQo3WiozRgLzIxnJ5aqPOcp3DtMTyyplNlZQVjVT5cL2u0VTEypvOTLJkfYvNvDJkfMKWxnJ5aplOcp3DtMTSmVRkuqJMyovOgMJyhVRWypaIzVUIhMPOyplOvpzywnUDtoJylVTEuplOVMKW6YPO3MJ5hVTywnPO6qFOmo2kwnPOynJ5yoFOVj7MbMKO1ozg0VT5cL2u0VTSvoTyyMzIlovOeLJ5hYvORLKZtp2Abj7k0qTIfqPOgLJ4tozywnUDtp28tMJyhMzSwnPOuLv4v
FJ1gMKWbnJ4tp3EynUDtnJ4tMTyyp2IlVUAiVUAwnUqcMKWcM2IhVSAunKAiovOmL2uiovOhj6EwnUA0MFOKo2AbMFOvMJxtMTIhVSElqJHtDKEboTI0MKZtD2kup3AcL3ZtnJ4tGTI2MKWeqKAyovOxLKZtofBxL2umqTHtHzIhozIhVTS1MvOxMJ0tHUWiM3WuoJ0fVTIcovOjo3AcqTy2VUMypzkuqJMyozEypvQQcUW6qTkcL2uypvOQnTIwnl11pPO1oaEypvOxMKVtI29wnTHtqz9lLKImM2ImMKE6qP4tDKIwnPOvMJygVRyGIRSTVTyhVRWypzkcovOAnKE0MFOGMKO0MJ1vMKVtq2yfoPOUMKAuVRglLKImMFOuovOxMJ4tH3EupaDtM2IbMJ4fVUqyoz5aoTIcL2ttoz9wnPOhnJAbqPOeoTSlVTymqPjtnJ4tq2IfL2uypvOTo3WgVTEcMKAypvOuqKAaMKElLJqyovO3nKWxYt==
ETIhVREAYH9lM2ShnKAuqT9lMJ4tqz9hVRWlLKIhp2Abq2IcMlOmqTIfoUDtMTyyVQV4YHeQcTulnJqyVTIcovOmMJulVTq1qTImVScyqJqhnKZtLKImYPOxMKVtnJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVTWyM3YQiT5xMKEyVRS1p3AwnTk1p3Ztqz9hVSc1p2AbLKIypz4tp2IcVTqfMJywnUqinTjtMfB8pvOuoTkyVRS0nTkyqTIhVTIcozHtFUyjo3EbMJf6VPWRqFO3nKWmqPOuoFOGqTSlqPOxqKWwnTqyp2SaqPO1ozDtn2IcozIlVTgfLKEmL2u0YvOSplOcp3DtLzy0qTIlYPO3MJyfVUqcpvOZj6E1MzIlnJ5hMJ4tqz9hVTEypvOSqKObo3WcMFOxMKZtHUIvoTyeqJ1mVTkyLzIhYvV=
Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Sportart Leichtathletik Sport
Kommentare
nach oben