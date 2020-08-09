Sonntag,
09.08.2020 - 20:59
2 min
Gesa Krause nach Rennausstieg bei der DM: "Es bricht mir das Herz"
Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Braunschweig waren nicht die Titelkämpfe der Hindernisläuferin Gesa Krause. Die Dillenburgerin spricht über ihren Ausstieg aus dem Rennen am Samstag.
Von
Christian Halling
Sportchef Mittelhessen
Die Enttäuschung über ihr Renn-Aus steckt Gesa Krause noch in den Knochen. Foto: dpa
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