Gesa Krause steigt bei DM-Rennen aus

Nach notgedrungen monatelanger Corona-Pause war das Wettkampf-Comeback für Gesa Krause (Mitte) bei den Deutschen Meisterschaften nicht von Erfolg gekrönt. Foto: dpa

BRAUNSCHWEIG - 6:32 Minuten war das Rennen im Glutofen des Eintracht-Stadions in Braunschweig alt, da stieg die 28-Jährige mit Tränen in den Augen vorzeitig aus dem Rennen aus. Den ersten TV-Bildern zufolge - die Deutschen Meisterschaften laufen derzeit in der ARD - waren Probleme am linken Bein Ursache dafür, dass die Dillenburgerin den Lauf, den sie im vergangenen Jahr in Berlin noch für sich hatte entscheiden können, nicht beenden konnte.

Im Interview verriet Krause später jedoch, dass es sich nicht um eine Verletzung handelt: "Ich bin eigentlich keine, die Probleme gerne aufs Wetter schiebt, aber heute bin ich überhaupt nicht mit der Hitze klar- und nie ins Rennen reingekommen. Es war kein Zug dahinter, von Anfang an fiel es mir schwer, Tempo zu machen." Das sei nicht die Form, die man von ihr erwarte, die aber sie auch selbst nicht von sich erwarte. "So direkt nach dem Rennen ist es schwer, in Worte zu fassen, warum es nicht lief. Es ist einfach eine riesige Enttäuschung, dass ich zum Höhepunkt dieser wegen der Pandemie so schwierigen Saison nicht auf meinem Level war. Es war einfach nicht mein Tag."

Zu Beginn hatte die Hindernisläuferin vom Team Silvesterlauf Trier das Rennen mit Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) angeführt, ehe Krause nach und nach abreißen lassen musste und schließlich mit schmerzverzerrter Miene das Rennen abbrach, für dessen Austragung sie sich im Vorfeld der Corona-bedingt nicht einfach zu organisierenden nationalen Titelkämpfe so eingesetzt hatte.

Den Sieg sicherte sich schließlich auch Elena Burkard in einer Zeit von 9:50,21 Minuten. Auf den Plätzen landeten Lea Meyer (VfL Löningen) und Agnes Turid Gers (SSC Berlin).