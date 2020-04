Hannoveraner Marathon in der Lahnaue

Läuft seinen Hannover-Marathon in den Lahnauen: Karl Roth. Foto: Helmut Serowy

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR (sero). Kombiniert mit den Deutschen Meisterschaften sollte der 30. Hannover-Marathon eines der Highlights im Frühling werden. Das Corona-Virus vereitelte das erhoffte Läuferfest. Die Organisatoren reagierten und ermöglichten es den gemeldeten Sportlern, unter dem Motto "Stayathomemarathon" ihren Marathon-Traum virtuell im privaten Bereich zu verwirklichen - mit Startnummer, Finisher-Medaille und Urkunde.

Karl Roth vom Team Naunheim nutzte diese Option. Der M 60-Starter lief seinen "Hannover-Marathon" mit Unterstützung der Familie - die für Verpflegung, Getränke und ein Zielbanner sorgten - und dem Führungsradfahrer Andy Deg auf seiner Hausstrecke in den Lahnauen. Und schlug sich, auch wenn die Atmosphäre innerhalb eines riesigen Feldes und die Anfeuerungen von tausenden Zuschauern an der Strecke fehlten, hervorragend und schaffte die 42,195-Kilometer in 3:59:33 Stunden. Vereinskollege Gunnar Klös absolvierte seinen geplanten Halbmarathon statt in Hannover entlang der Dill zwischen Sinn und Katzenfurt (1:49).