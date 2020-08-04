Dienstag,
04.08.2020 - 17:37
2 min
Hans Ulrich Gabriel läuft virtuelles "Goldstein-Ultrarace"
Hans-Ulrich Gabriel vom ASC Dillenburg hat sich für den Juli täglich ungefähr einen Halbmarathon vorgenommen, um die 661 Kilometer für das virtuelle "Goldstein-Ultrarace" zusammenzulaufen.
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