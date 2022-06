Heimische Läufer setzen sich in Mainz in Szene

Jetzt teilen:

MAINZ - Nach dem Gewinn des Titels bei den Deutschen 10 000-Meter-Meisterschaften in Pliezhausen in der Altersklasse W 50 übernahm Susanne Heinbach (Griedelbach/TSV Krofdorf-Gleiberg) auch über 3000 Meter die Führung in der Deutschen Senioren-Jahresbestenliste.

Beim "Puma-Nitro-Meeting" in Mainz stürmte Susanne Heinbach mit 11:36,00 Minuten über 3000 Meter zum W 50-Sieg. Erfolgreich war zudem Bianca Roos (Greifenstein/SSC Oberlahn) in 2:57,43 Minuten über 800 Meter in der W 45.

Die Nachwuchstalente Svea und Finn Regina waren in Mainz auf den Mittelstrecken flott unterwegs. Über 1500 Meter erreichte Erstere mit 4:56,01 Minuten in der U 20-Wertung den zweiten Rang. Im stark besetzten 3000-Meter-Rennen der männlichen U 18 steigerte sich ihr Bruder als Siebter um sieben Sekunden auf 9:22,61 Minuten.

Elf Jahre alter Jannis Bender glänzt bei den Schülern

Kyra Engel von der LG Langgöns-Oberkleen sicherte sich in der U 20 zweite Plätze über 100 (12,81 Sekunden) und über 200 Meter (26:11). Der ebenfalls für die LG Langgöns-Oberkleen startende elfjährige Jannis Bender glänzte über 800 Meter bei den Schülern als U 13-Sieger und Schnellster der M 11 in beachtlichen 2:38,24 Minuten.