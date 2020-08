5 min

Herborner Weitsprungmeeting endet mit DM-Normen und persönlichen Bestleistungen

Falls jemand gezweifelt hätte, ob es sich lohnen würde, das Herborner Weitsprungmeeting coronabedingt vom Anfang der Saison an deren Ende zu legen, er hätte nur in einige der strahlenden Gesichter blicken müssen, die am Samstagnachmittag im Rehbergstadion zu sehen gewesen sind. Gerade bei den Frauen und beim Nachwuchs endete die Veranstaltung mit einer Reihe von persönlichen Bestleistungen, DM-Qualifikationsnormen, einem Meetingrekord - und mit Gefühlsausbrüchen.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg