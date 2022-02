HLV-Lauf-Cup zum Jubiläum ist gestartet

Jetzt teilen:

WETZLAR - Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Hessischen Leichtathletik-Verbandes wird in dieser Saison von März bis Oktober der HLV-Lauf-Cup "75 Jahre Hessischer Leichtathletik-Verband" durchgeführt. Im Rahmen dieser Serie können Läufer bei 75 Veranstaltungen in Hessen Kilometer sammeln. Grundsätzlich gilt dabei der Teilnahme-Gedanke, weniger das Leistungsstreben. Daher werden nicht die erzielten Zeiten, sondern die gelaufenen Distanzen offiziell beim HLV beantragt und genehmigten Wettbewerben gewertet.

Um keine Überforderungen zu bewirken, gibt es drei Strecken im Angebot - ein Kilometer für Schüler U 10 und U 12, fünf in den Altersklassen U 14 und U 16, zehn Kilometer für Jugendliche ab U 18 sowie Männer und Frauen. Zudem werden pro Veranstaltung nur die angegebenen Strecken einmalig angerechnet (so wird beispielsweise auch ein Marathon mit zehn Kilometern berücksichtigt). Die Teilnahme ist an keine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Nach jedem Start melden die Aktiven ihre Ergebnisse unter Angabe von Datum, Ort, Veranstaltungsname, Name, Vorname, Verein/Wohnort sowie Resultat. Einmal monatlich werden Zwischenergebnisse unter www.hlv.de veröffentlicht. Hier können auch weitere Informationen sowie eine Liste der teilnehmenden Veranstaltungen abgerufen werden.

Der HLV-Lauf-Cup 2022 wird am 6. März mit dem Rosenhöhe Waldlauf in Offenbach eröffnet und mit dem 45. Lauf um den Winterstein in Friedberg am 13. März fortgesetzt. Aus dem mittelhessischen Raum zählen derzeit folgende Veranstaltungen zur Wertung: Skiwiesenlauf Nieder-Mörlen (24. April), Dünsberglauf Biebertal (8. Mai), Erfurtshäuser Lauf (11. Juni), Volkslauf Leihgestern (16. Juni), Burglauf Eppstein, (24. Juni), Feldbergfestlauf (25. Juni), Oberstedter Mühlenlauf (3. Juli), Wallernhäuser Dorflauf (9. Juli), Karbener Stadtlauf (14. August), Stadtlauf Gießen (21. August), Florstadt-Halbmarathon (28. August), Altstadtlauf Friedberg (17. September), Hinterländer Lauf Gladenbach (18. September), Altkönig-Lauf Kronberg (25. September). Coronabedingte Änderungen sind noch möglich.

Die Teilnehmer erhalten Urkunden und nehmen an einer Verlosung mit Preisen teil. Die drei Top-Läufer werden mit Prämien ausgezeichnet.