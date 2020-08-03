Hürdensprinter starten in Ewersbach

Hannah Kroha (LAV Dietzhölztal) fliegt über die Hürden. Sie startete über 100 und über 400 Meter. Foto: Frank Rademacher
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