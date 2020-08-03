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Leichtathletik Wetzlar

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Montag, 03.08.2020 - 16:40
3 min

Hürdensprinter starten in Ewersbach

Mit diesem Sportfest mit den Hürdenstrecken im Mittelpunkt stand das Ewersbacher Burbachstadion hessenweit neben dem Läufertag in Pfungstadt im Mittelpunkt des Leichtathletikgeschehens. Ausgetragen wurden Läufe über die 60-Meter- bis zur 400-Meter-Hürdendistanz sowie Mittelstreckenläufe über 800 und 1000 Meter.

Von Josef Heisinger
Hannah Kroha (LAV Dietzhölztal) fliegt über die Hürden. Sie startete über 100 und über 400 Meter. Foto: Frank Rademacher

Hannah Kroha (LAV Dietzhölztal) fliegt über die Hürden. Sie startete über 100 und über 400 Meter. Foto: Frank Rademacher

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Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dietzhölztal Sportart Leichtathletik
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