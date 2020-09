Jannis Janson erkämpft sich Bronzemedaille

Jetzt teilen:

Babenhausen (sero). Bei den im Rahmen des 36. Moret-Triathlons durchgeführten Hessenmeisterschaften hat sich Jannis Janson vom Team Naunheim die Bronzemedaille in der M 25-Wertung erkämpft.

Eigentlich wollte der VfL Münster seine 36. Auflage bereits im Juni durchführen. Mit der Verschiebung der Veranstaltung auf das vorletzte September-Wochende hatten die Organisatoren dann ein glückliches Händchen. Zum einen war unter entsprechenden Einschränkungen die Ausrichtung möglich, zum anderen fanden die Athleten optimale Bedingungen vor. Über 350 Sportler starteten über die am stärksten besetzte Mitteldistanz, die Olympische Distanz und die Sprint-Strecke. Da alle 15 Sekunden nur jeweils acht Teilnehmer zum Auftakt-Schwimmen starten durften, zog sich das Triathlon-Feld schnell auseinander.

Die Mitteldistanz mit den Landestitekämpfen startete mit dem Schwimmen über 1,9 Kilometer im Sickenhöfer See in Babenhausen, wurde mit der Radtour über 80 Kilometer über vier Runden sowie einem 20-Kilometer-Lauf auf einer Fünf-Kilomter-Runde fortgeführt. Jannis Janson absolvierte das Schwimmen in 39:28 Minuten, schaffte die Radstrecke in 2:18:50 Stunden und glänzte mit einem 20-Kilometer-Rennen in 1:14:42 Stunden. Mit der Gesamtzeit von 4:20:01 Stunden erreichte er als Vierter der M 25 das Ziel am Sickenhöfer See und den dritten Rang in der Hessen-Wertung.

Hüttenberger Klaus Müller wird Achter in der M 55

Klaus Müller (Hüttenberg/LGV Marathon Gießen) startete über die gleiche Strecke und belegte nach 4:33:53 Stunden (40:26/2:33:07/ 1:18:18) in der M 55 den achten Platz.