Kendl, Kühn und Schwarz dominieren Kreisbestenlisten der Springerinnen

Der Blick in die Leichtathletik-Kreisbestenlisten der Springerinnen offebart: Das Ranking der Weitspringerinnen führt Brigitte Kendl mit 5,93 Metern an. Im Hochsprung liegen Susanne Kühne mit 1,81 in der Halle und Nicole Schwarz mit 1,80 Meter in Freien vorne.