Kevin Kranz nähert sich EM-Norm: "Die Zeit habe ich drauf"

Das Leichtathletik-Meeting "Fast arms, fast legs" steigt am 11. Juni (Samstag) ab 14 Uhr im Wetzlarer StadionDas gastgebende Sprintteam Wetzlar schickt nahezu sein gesamtes Aufgebot mit Lisa Mayer, Rebekka Haase und Kevin Kranz an der Spitze ins Rennen. Außerdem hat unter anderem Gina Lückenkemper ihren Start zugesagt. Mehr Infos und Tickets gibt es auf der Internet-Seite http://fast-arms-fast-legs.deVorverkaufsstellen für Karten (Erwachsene 9 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 5 Euro, Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 25 Euro) sind außerdem "Bohnen & Söhne" in Wetzlar, Neils & Kraft in Gießen und Wetzlar sowie 4-All Sports in Dutenhofen. (vsch)