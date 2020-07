"Klein, aber fein": Leichtathleten des TV Wetzlar veranstalten Alternativwettkampf

Jetzt teilen:

Wetzlar (lw). Pünktlich zum Ferienbeginn hätte der Startschuss für das nationale Feriensportfest des TV Wetzlar fallen sollen. Durch die Corona-Pandemie wurden den Verantwortlichen aber schnell klar, dass diese Veranstaltung in der geplanten Form nicht stattfinden kann. Nach Beobachtung der aktuellen Lage und unter Berücksichtigung aller Verordnungen und Handlungsempfehlungen hat sich der TV Wetzlar aber auf Rückfrage der Landeskadertrainer bereit erklärt, eine Alternativveranstaltung im Wetzlarer Stadion an der Lahn anzubieten.

"Klein, aber fein" ist nun das Motto des an diesem Samstag stattfindenden Einladungstestwettkampfes, der unter den aktuell geltenden Hygiene- und Infektionsschutzverordnungen und damit auch ohne Zuschauer stattfinden wird.

Knapp 100 durch die Landeskadertrainer Robert Schieferer (Hürden), David Correll und Christian Kupper (Sprintteam Wetzlar) nominierte Landes- und Bundeskaderathleten gehen im Sprint- und Hürdenwettkampf an den Start. Aufgeteilt in drei voneinander unabhängige Zeitblöcke (Kurzhürde, Kurzsprint, Langhürde) starten neben den besten hessischen Athletinnen und Athleten eine Reihe von Bundeskaderathleten in die "Late Season 2020".

Der prominenteste Starter ist der amtierende Deutsche 100-Meter-Meister Michael Pohl vom Wetzlarer Sprintteam, der unter anderem auf seinen Vereinskollegen und Juniorennationalmannschaftssprinter Elias Goer treffen wird.