Kompletter Medaillensatz für Mittelhessens Leichtathletinnen

Gesa Felicitas Krause bei den deutsche Leichtathleikmeisterschaften in Aktion. Foto: Michael Kappeler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNSCHWEIG - Erfolgreicher Samstag für die mittelhessischen Leichtathleten bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig: Hindernisläuferin Gesa Krause aus Dillenburg ist zum sechsten Mal in ihrer Karriere deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis geworden, Lisa Mayer (Silber) und Rebekka Haase (Bronze) vom Sprintteam Wetzlar komplettierten den Medaillensatz über die 100 Meter. Bei den Männer konnte Michael Pohl, ebenfalls Sprintteam Wetzlar, seinen Erfolg von 2019 nicht wiederholen, wurde Fünfter.

Lesen Sie auch: Starkregen sorgt für Überflutungen in Dautphetal

Die zweimalige Europameisterin und WM-Dritte Gesa Krause setzte sich über ihre Paradestrecke 3000 Meter Hindernis souverän in 9:31,36 Minuten durch. Im Vorjahr hatte die heute 28-Jährige an gleicher Stelle überraschend entkräftet aufgegeben und danach ihre Saison beendet. Inzwischen ist die für Silvesterlauf Trier startende Krause aber längst wieder auf Kurs Richtung Tokio, wo sie ihre erste olympische Medaille holen möchte. Bei ihrem Rennen am Ende im Alleingang deklassierte die Spitzenläuferin das Feld, Zweite wurde Lea Meyer (Löningen) mit fast zehn Sekunden Rückstand. "Ich bin nach dem letzten frustrierenden Jahr sehr glücklich, dass ich mir den Titel zurückholen konnte. Ich habe im Trainingslager in Boulder aber auch neun Wochen lang sehr hart, und sehr, sehr gut trainiert", sagte Krause, deren Saisonbestzeit bei 9:16,89 Minuten, gelaufen vor kurzem in Doha, steht, im ZDF. Vorjahressiegerin Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) fehlte angeschlagen. Krause indes möchte am Sonntag (16.30 Uhr) noch über die 5000 Meter in Braunschweig an den Start gehen.

Fotos Gesa Felicitas Krause bei den deutsche Leichtathleikmeisterschaften in Aktion. Foto: Michael Kappeler/dpa Alexandra Burghardt (M) sprintet als Gewinnerin vor Lisa Mayer (r) ins Ziel. Foto: Michael Kappeler/dpa Rebekka Haase wird in Braunschweig Dritte über 100 Meter. Foto: Michael Kappeler/dpa Gesa Felicitas Krause freut sich über ihren Sieg. Foto: Michael Kappeler/dpa Lisa Mayer wird Zweite im Finale über 100 Meter. Foto: Michael Kappeler/dpa 5

Lisa Mayer und wird Zweite vor Rebekka Haase

Ebenfalls in Tokio dabei sein wird Lisa Mayer, die nach ihren 11,12 Sekunden von Mannheim unterstrich, dass sie ihre Verletzungen auskuriert hat und in starker Form zu sein scheint. Ihren Vorlauf gewann die Niederkleenerin in 11,27 Sekunden ebenso souverän wie ihre Teamkollegin Rebekka Haase (11,36). Im Finale entwickelte sich ein enges Rennen mit Alexandra Burghardt, die trotz Mayers starken Schlussspurt einen Wimpernschlag vor der 25-Jährigen über die Ziellinie lief. Mit 11,16 Sekunden lag Mayer letztlich nur zwei Hundertstelsekunden hinter der für Wacker Burghausen startenden Sprinterin. Rebekka Haase, Zweite im Vorjahr über die 100 Meter, holte sich in 11,32 Sekunden Bronze, ehe an diesem Sonntag noch die Paradedisziplin der 28-Jährigen über die doppelte Distanz ansteht. Die dreifache DM-Gewinnerin Tatjana Pinto hatte noch vor dem Finale zurückgezogen, mit Gina Lückenkemper war eine weitere Topsprinterin wegen einer kleineren Blessur erst gar nicht angereist.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Eishockey-WM: Deutschland verpasst Finale

Bei den Männern rannte der Leipziger Marvin Schulte nach 10,19 Sekunden als Erster durchs Ziel. Rang zwei belegte der Hamburger Lucas Ansah-Peprah in 10,20 Sekunden. Den dritten Platz teilten sich die zeitgleichen Niels Torben Giese (Wolfsburg) und Joshua Hartmann (Köln) in 10,30. Der für das Sprintteam Wetzlar startenden Osthesse Michael Pohl (31) lief in soliden 10,35 Sekunden, gleichzeitig Saisonbestleistung, auf Rang fünf ein. Der deutsche Rekordhalter Julian Reus aus Erfurt wurde nur Siebter.