Kranz und Pohl sorgen für die Leichtathletik-Highlights 2021

Beim stark besetzten ISTAF Indoor in Düsseldorf schaffte Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar über 60 Meter den Sprung aufs Treppchen. In 6,64 Sekunden musste sich der 23-Jährige nur dem Ivorer Arthur Cisse (6,56) sowie dem Franzosen Jimmy Vicaut (6,62) geschlagen geben. Bereits im Vorlauf hatte Kranz in 6,63 Sekunden auf sich aufmerksam gemacht und damit unterstrichen, am Wochenende bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wort mitreden zu wollen. (red)