Sonntag, 24.05.2020 - 19:19
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Krauses Rekord fällt nicht
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DER REKORD
Gesa Felicitas Krause, Ehrenmitglied des TV Dillenburg, hatte im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Doha eine sensationelle Zeit im 3000-Meter-Hindernislauf der Frauen hingelegt. In 9:03,30 Minuten verbesserte sich die Topläuferin, die zurzeit bei Silvesterlauf Trier unter Vertrag steht, erneut. Sie unterbot ihre eigene Rekordmarke und gewann nach 2015 bereits ihre zweite WM-Bronzemedaille (red)