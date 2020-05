Krauses Rekord fällt nicht

Szenen von der 3000-Meter-Hindernis-Challenge des TV Dillenburg. Die Vorgabe an die Kinder zwischen vier und elf Jahren: Eine 60-Meter-Strecke mit zwei Hindernissen in möglichst 11,0 Sekunden zu sprinten - das würde in etwa der Durchangszeit bei Krauses WM-Rekord entsprechen. Nasse Füße gab es für diejenigen, die einen Bachlauf als Wassergraben einbauten, inklusive. Foto: Christian Beschorner