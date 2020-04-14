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Donnerstag, 16.04.2020 - 16:29
4 min

Langstreckler Andreas Straßner läuft für den guten Zweck

Corona-Zeit ohne Sport? Das geht nicht bei Andreas Straßner. An Ostern lief der Langstreckler vier Tage für einen guten Zweck.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Ein Marathon in vier Akten: Andreas Straßner, hier kurz vor dem Sieg beim München-Marathon 2018, läuft über Ostern für den den guten Zweck alleine in seiner Heimatstadt Wetzlar. Foto: Straßner

Ein Marathon in vier Akten: Andreas Straßner, hier kurz vor dem Sieg beim München-Marathon 2018, läuft über Ostern für den den guten Zweck alleine in seiner Heimatstadt Wetzlar. Foto: Straßner

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Ein Marathon in vier Akten: Andreas Straßner, hier kurz vor dem Sieg beim München-Marathon 2018, läuft über Ostern für den den guten Zweck alleine in seiner Heimatstadt Wetzlar. Foto: Straßner

Ein Marathon in vier Akten: Andreas Straßner, hier kurz vor dem Sieg beim München-Marathon 2018, läuft über Ostern für den den guten Zweck alleine in seiner Heimatstadt Wetzlar. Foto: Straßner

Derzeit muss auch Andreas Straßner sein Training alleine absolvieren. Foto: Straßner

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ZUR PERSON

Andreas Straßner (41) stammt aus dem mittelfränkischen WeißenburgIn der Alterskalsse M35 stand der Langstreckenläufer im Halbmarathon und im Marathon bei den "Deutschen" jeweils dreimal ganz oben auf dem Podest. Im September 2019 nahm er an der WM über 50 Kilometer im rumänischen Brasov teil und belegte im Einzel Rang acht. Mit der Nationalmannschaft holte er Silber. Seit dem 1. Januar 2019 startet Straßner, der vorher sein Können für ART Düsseldorf zeigte, für das Team NaunheimIn seiner Freizeit geht der gelernte Schornsteinfeger mit seiner Lebensgefährtin Julia Galuschka gerne wandern. (tis)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 14.04.2020 um 16:20 Uhr publiziert.
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