Langstreckler Andreas Straßner läuft für den guten Zweck

Andreas Straßner (41) stammt aus dem mittelfränkischen WeißenburgIn der Alterskalsse M35 stand der Langstreckenläufer im Halbmarathon und im Marathon bei den "Deutschen" jeweils dreimal ganz oben auf dem Podest. Im September 2019 nahm er an der WM über 50 Kilometer im rumänischen Brasov teil und belegte im Einzel Rang acht. Mit der Nationalmannschaft holte er Silber. Seit dem 1. Januar 2019 startet Straßner, der vorher sein Können für ART Düsseldorf zeigte, für das Team NaunheimIn seiner Freizeit geht der gelernte Schornsteinfeger mit seiner Lebensgefährtin Julia Galuschka gerne wandern. (tis)