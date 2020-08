Lauftalent Svea Regina knackt 3000-Meter-Kreisrekord von Sophia Volkmer

Trumpft in Dortmund auf: Lauftalent Svea Regina vom TV Wetzlar. Foto: Helmut Serowy

Dortmund (lw). Auf der Rundbahn des traditionsträchtigen Stadions "Rote Erde" in Dortmund hat es Svea Regina vom TV Wetzlar richtig krachen lassen. Das "Küken" aus der Trainingsgruppe von Lauftrainer Mark Schwesig ging beim "Jump&Run"-Meeting über ihre Paradestrecke 3000 Meter an den Start. Im gemeinsamen Lauf aller weiblichen Teilnehmer verbesserte die zur U 18 zählende Dutenhofenerin ihre persönliche Bestzeit um elf Sekunden auf nun mehr 10:29,36 Minuten und unterbot damit souverän die Norm zur Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften. Zur großen Freude ihres Trainers und der mitgereisten Eltern erfuhr Regina nach dem Rennen, dass sie mit dieser Zeit sogar den Kreisrekord ihrer Trainingspartnerin Sophia Volkmer (10:29,68 Minuten) geknackt hatte und nun selbst diese Bestmarke inne hat. Die nächsten Rennen des Lauftalents stehen am kommenden Wochenende bei den Hessischen Jugendmeisterschaften in Gelnhausen an.