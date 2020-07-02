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Donnerstag, 02.07.2020 - 19:50
2 min

LAV Dietzhölztal veranstaltet für die Sprinter ein erstes kleines Sportfest

Mit einem kleinen Sportfest und Läufen bis zur 400-Meter-Strecke hat der LAV Dietzhölztal im Ewersbacher Burbachstadion eine vom Coronavirus bestimmte verkürzte Leichtathletiksaison eröffnet. Kroha und Maya Ramdohr drehen gleich schon wieder auf.

Von Josef Heisinger
Hannah Kroha (LAV Dietzhölztal) wartete mit persönlichen Bestzeiten über 100 und 200 Metern auf. Foto: Frank Rademacher

Hannah Kroha (LAV Dietzhölztal) wartete mit persönlichen Bestzeiten über 100 und 200 Metern auf. Foto: Frank Rademacher

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