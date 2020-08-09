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Sonntag, 09.08.2020 - 21:00
3 min

Leichtathleik-DM: Haase und Goer über 200 Meter Vierte

Nach der Silbermedaille über 100 Meter verpasst Rebekka Haase über die doppelte Distanz das Treppchen. Sie und Elias Goer landen jeweils auf dem vierten Rang.

Von Christian Halling und David Liebscher
Ein Start wie aus der Kanone geschossen: Rebekka Haase auf ihrem Weg zur Silbermedaille. Foto: Imago

Ein Start wie aus der Kanone geschossen: Rebekka Haase auf ihrem Weg zur Silbermedaille. Foto: Imago

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Ein Start wie aus der Kanone geschossen: Rebekka Haase auf ihrem Weg zur Silbermedaille. Foto: Imago

Ein Start wie aus der Kanone geschossen: Rebekka Haase auf ihrem Weg zur Silbermedaille. Foto: Imago

Elias Goer drückt mächtig auf die Tube und sprintet über 200 Meter auf Rang vier. Foto: Imago

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