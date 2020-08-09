Sonntag, 09.08.2020 - 21:00
3 min
Leichtathleik-DM: Haase und Goer über 200 Meter Vierte
Von Christian Halling und David Liebscher
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