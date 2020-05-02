Leichtathleten brauchen für ein Training nur den Wald

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Volle Kraft voraus: Frederik Schwesig (l.) vom TV Wetzlar unter Beobachtung von Trainer-Vater Mark. Foto: Manuela Falk
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ZUR PERSON
Mark Schwesig (49) wohnt mit seiner Frau und den beiden Zwillingen Frederik und Niklas Schwesig (20) in Nauborn. Sein Vater Hilmar Schwesig (Mark: "Es geht im gut") ist Ehrenvorsitzender des Leichtathletik-Kreises Wetzlar. Seine beiden Söhne betreut er, seit sie sechs Jahre alt sind. Auch Sophia Volkmer, die 2019 bei den Olympischen Jugendspielen über 800 Meter Gold in Baku (Aserbaidschan) geholt hat, wird vom Lehrer, der an der integrierten Gesamtschule in Solms Mathe und Sport unterrichtet, trainiert.
Frederik Schwesig ist der Mann für die besonderen Momente. 2019 lief er die 1500 Meter erstmals unter 4:54 Minuten (3:53,78), knackte damit den Kreisrekord in seiner Altersklasse und war erstmals schneller als sein Opa. Dazu wurde er mit dieser Zeit Zweiter bei den Deutschen U 20-Meisterschaften. Zur Belohnung landete er im gleichen Jahr bei der Sportlerwahl der Stadt Wetzlar auf dem zweiten Rang. Aktuell studiert Schwesig in Gießen noch Umweltmanagement, ab dem Wintersemester möchte er auf Lehramt wechseln. (tis)
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