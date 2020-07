Leichtathletik: Antonia Unger legt in Königstein nach

Schnellste Hessin über 400 Meter-Hürden: Antonia Unger (r.) vom TV Wetzlar überholt Konkurrentin Maren Schott und gewinnt souverän das Rennen beim Königsteiner Burgmeeting. Foto: Verein

Königstein (lw). Antonia Unger hat ihre gute Form untermauert. Die für den TV Wetzlar startende Leichtathletin hatte bereits beim Einladungsmeeting des TVW Anfang Juli die Konkurrenz über die 400 Meter Hürden in die Schranken gewiesen. Beim vom Königstein LV ausgerichteten Burgmeeting steigerte sie ihre Wetzlarer Zeit von 63,25 Sekunden nochmals.

Nach ihrem gelungenen Einstieg beim eigenen Meeting in der Domstadt wollte Unger im zweiten Saisonrennen im Stadion Altkönigblick eigentlich weitere Erfahrungen auf der für sie noch ungewohnten Strecke sammeln. Mit Louisa Flachsland (SC Friedrichstal) und Maren Schott (TV Bayer Leverkusen) hatte Unger zwei Gegnerinnen in ihrem Lauf, die mit deutlich stärkeren Bestzeiten als sie selbst nach Königstein gereist waren. Doch bereits nach der ersten Kurve hatte die Domstädterin den Kurvenvorsprung der beiden Läuferinnen eingeholt und lief ab dort einsam ihr eigenes Rennen. In ausgezeichneten 62,77 Sekunden gewann die aus Münchholzhausen stammende Unger nicht nur den gesamten 400 Meter Hürden-Wettbewerb, sondern machte deutlich, dass mit ihr sowohl bei den Hessischen U 20-Meisterschaften Ende August in Gelnhausen, als auch bei den Deutschen U 20-Titelkämpfen Anfang September in Heilbronn zu rechnen ist.

"Das war schon ganz in Ordnung. Ich kann und will aber noch viel schneller laufen, ich denke spätestens bei den Deutschen, wenn ich auch auf der Zielgerade noch jemand neben mir habe, kann ich gerade hier noch einige Zeit herausholen", zeigte sich der Schützling von Coach Lars Wörner zufrieden und zuversichtlich nach dem Rennen.

Sprinter kämpfen im Stadion Altkönigblick mit dem Wind

Etwas Pech hatten die Sprinterinnen und Sprinter, denn im Stadion oberhalb des Opelzoos wehte ihnen stets ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht und verhinderte so Spitzenzeiten.

Dennoch zeigte sich Kaderathletin Stephanie Kleiber sowohl über 100 Meter als auch über 200 Meter sehr zufrieden. In 12,79 Sekunden (Gesamtachte) über 200 Meter und 26,44 Sekunden (Gesamtsechste) konnte sich die U 18-Starterin in den gemischten Läufen aller weiblichen Starterinnen behaupten.

Mit Kyra Engel (LG Langgöns-Oberkleen) war eine weitere heimische U18-Sprinterin am Start. Nach einem mehrmonatigen Neuseelandaufenthalt meldete sich Engel in 13,40 Sekunden über 100 Meter und 27,30 Sekunden über 200 Meter (Gesamtachte) sich erfolgreich auf der Tartanbahn zurück. Vereinskollege Jonathan Seidel rannte im 400 Meter-Hürdenlauf der Männer in 60,44 Sekunden über die Ziellinie. Leon Alisch (ebenfalls LGLO) stieg auf den Sprintdistanzen der Männer über 100 Meter (12,01 Sekunden) und 200 Meter (24,26 Sekunden) in die "late season" ein.