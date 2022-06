Leichtathletik-DM: Sophia Volkmer bestätigt Aufwärtstrend

Nicht nur Sophia Volkmer, sondern auch die zweite U 23-Leichtathletin des TV Wetzlar, Antonia Unger, konnte mit ihrer Premiere über 400 Meter Hürden bei den Deutschen Meisterschaften der Frauen sehr zufrieden sein. Für die 20-Jährige galt es in erster Linie, Erfahrungen bei einer großen Meisterschaft zu sammeln und sich mit einem guten Rennen auf ihren Start bei der U 23-DM in vier Wochen in Wattenscheid vorzubereiten. Im Vorlauf auf Bahn zwei startend, ging die Münchholzhäuserin das Rennen stark an. Die hohe Geschwindigkeit brachte sie jedoch zu dicht an die vierte Hürde heran, sodass sie hier stark ausgebremst wurde. Mit einer Zeit von 61,63 Sekunden kam sie am Ende dicht an ihre Saisonbestmarke heran und unterbot innerhalb von drei Wochen zum dritten Mal die Wattenscheid-Norm von 62,00. Für das Finale reicht es zwar nicht. Aber: "Das war ein solider LaufIch weiß, dass ich immer 61er-Zeiten laufen kann. Das war im letzten Jahr noch nicht der Fall. Meine Geschwindigkeit auf den ersten 200 Metern ist deutlich höher geworden, sodass ich jetzt mit meinem Trainer daran arbeiten werde, den Rhythmus zwischen den Hürden darauf anzupassen. Wenn wir das hinbekommen, wird es bei der U 23-DM auch mit einer 60er-Zeit klappen", zeigte sich Antonia Unger, die von TVW-Coach Lars Wörner betreut wird, zufrieden mit ihrem Abschneiden als 19. unter den schnellsten 400-Meter-Hürden-Läuferinnen in Deutschland.

Das Trio vom Sprintteam Wetzlar wurde in Berlin von Rebekka Haase angeführt, die nach Silber über 100 Meter zu Gold über 200 Meter lief. Kevin Kranz musste sich über 100 Meter bei den Männern mit Rang vier zufriedengeben, Lisa Mayer verzichtete nach dem Vorlauf über 100 Meter wegen muskulärer Probleme auf weitere Starts. (lw/vsch)