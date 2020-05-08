Freitag, 08.05.2020 - 17:30
4 min
Leichtathletik-Funktionäre Küster und Gericke sehen Corona-Krise auch als Chance
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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ZUR PERSON
Reiner Küster ist seit diesem Jahr Vorsitzender des Leichtathletik-Kreises Wetzlar, war davor aber auch schon im Vorstand tätig. Der 58-Jährige ist von Beruf selbstständig, wohnt in Werdorf und ist Vereinsmitglied des TV Werdorf.
Joachim Gericke geht nun in sein viertes Jahr als stellvertretender Wettkampfwart und Regionalkoordinator MitteWie Küster ist der 54-Jährige Mitglied beim TV Werdorf. Gericke wohnt in Leun und ist von Beruf im Vertrieb tätig. (tis)
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