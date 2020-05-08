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Freitag, 08.05.2020 - 17:30
4 min

Leichtathletik-Funktionäre Küster und Gericke sehen Corona-Krise auch als Chance

Wie geht es durch Corona mit der Leichtathletik im Kreis weiter? Die Vorstandsmitglieder Reiner Küster und Joachim Gericke geben Antworten.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Ein Bild aus vergangenen Tagen: In diesem Jahr ist noch unklar, ob die Leichtathleten im Wetzlarer Stadion ihr Können noch einmal unter Beweis stellen können. Foto: Leichtathletik-Kreis Wetzlar

Ein Bild aus vergangenen Tagen: In diesem Jahr ist noch unklar, ob die Leichtathleten im Wetzlarer Stadion ihr Können noch einmal unter Beweis stellen können. Foto: Leichtathletik-Kreis Wetzlar

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Fotos
Ein Mann der klaren Worte: Reiner Küster, Vorsitzender des Leichtathletik-Kreises Wetzlar. Foto: Pascal Reeber

Ein Mann der klaren Worte: Reiner Küster, Vorsitzender des Leichtathletik-Kreises Wetzlar. Foto: Pascal Reeber

Plant schon das neue Jahr: Joachim Gericke, stellvertretender Wettkampfsportwart und Regionalkoordinator. Foto: Pascal Reeber

Plant schon das neue Jahr: Joachim Gericke, stellvertretender Wettkampfsportwart und Regionalkoordinator. Foto: Pascal Reeber

Ein Bild aus vergangenen Tagen: In diesem Jahr ist noch unklar, ob die Leichtathleten im Wetzlarer Stadion ihr Können noch einmal unter Beweis stellen können. Foto: Leichtathletik-Kreis Wetzlar

Ein Bild aus vergangenen Tagen: In diesem Jahr ist noch unklar, ob die Leichtathleten im Wetzlarer Stadion ihr Können noch einmal unter Beweis stellen können. Foto: Leichtathletik-Kreis Wetzlar

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ZUR PERSON

Reiner Küster ist seit diesem Jahr Vorsitzender des Leichtathletik-Kreises Wetzlar, war davor aber auch schon im Vorstand tätig. Der 58-Jährige ist von Beruf selbstständig, wohnt in Werdorf und ist Vereinsmitglied des TV Werdorf.

Joachim Gericke geht nun in sein viertes Jahr als stellvertretender Wettkampfwart und Regionalkoordinator MitteWie Küster ist der 54-Jährige Mitglied beim TV Werdorf. Gericke wohnt in Leun und ist von Beruf im Vertrieb tätig. (tis)

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Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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