Leichtathletik: Goer, Pohl, Kleiber und Unger glänzen bei TVW-Meeting

Über die für sie ungewohnte 400-Meter-Hürdendistanz ganz vorne: Antonia Unger (M.) vom TV Wetzlar beim Leichathletik-Meeting im Stadion. Foto: Klaus Peters

WETZLAR (lw). "Ein bisschen Normalität kehrt ins Stadion Wetzlar zurück." Lars Wörner zeigte sich sehr zufrieden am Abend nach dem Einladungstestwettkampf im Stadion an der Lahn. Gemeinsam mit Andreas Hein, dem Abteilungsleiter des TV Wetzlar, hatte Wörner ein Meeting auf die Beine gestellt, dessen hochkarätiges Teilnehmerfeld nichts zu wünschen übrig ließ.

Auf Grundlage der aktuell gültigen "Coronaverordnung" fand die Veranstaltung in drei eigenständigen Blöcken statt. Nach dem Kurzhürdensprint folgten die Sprintdisziplinen. Die 400-Meter-Hürdenläufer zeigten dann im dritten Disziplinblock ihr Können. Alle durch die Landeskadertrainer Robert Schieferer (Hürden) und David Corell (Sprint) nominierten Athleten freuten sich über die Möglichkeit, in die Saison einsteigen zu können und bedankten sich bei teilweise günstigem Rückenwind mit tollen Leistungen.

Generationenduell hier, ungewohnte Hürden dort

So kam es über 100 Meter zu einem Generationenduell der beiden Asse des Sprintteams Wetzlar. Hatte der amtierende Deutsche Meister, Michael Pohl, nach einem Stolperer im ersten Lauf noch das Nachsehen hinter seinem elf Jahre jüngeren Vereinskameraden Elias Goer (10,34 Sekunden), so drehte der in Frankfurt lebende Pohl in der zweiten Serie den Spieß um und gewann dieses Rennen in 10,32 vor dem zeitgleichen Kollegen.

Über 200 Meter wusste Goer dann in seinem dritten Rennen innerhalb von zwei Stunden zu gefallen und sich in 20,97 auf den zweiten Rang der aktuellen deutschen Bestenliste zu positionieren.

Bei den Sprintwettbewerben der weiblichen Klassen verzeichneten mit 100-Meter-Siegerin Jennifer Montag (11,30 Sekunden/TSV Bayer Leverkusen) und 200-Meter-Gewinnerin Jessica Wessoly (23,49 Sekunden/MTG Mannheim) zwei Bundeskadermitglieder einen gelungenen Saisoneinstieg. Für Lara Tornow (Sprintteam Wetzlar) standen am Ende 11,66 und 11,63 Sekunden zu Buche.

Schnellste 100-Meter-Nachwuchssprinterin der weiblichen Jugend U 20 war die Seligenstädterin Antonia Dellert (Sprintteam Wetzlar) in 11,81 Sekunden.

Zufrieden mit ihrem ersten Rennen in der Saison war auch die U 18-Sprinterin Stephanie Kleiber vom TV Wetzlar. In 12,49 Sekunden blieb sie unter der DM-Norm der vergangenen Jahre und blieb nur knapp über ihrer persönlichen Bestzeit.

Starke Leistungen zeigten auch die Hürdensprinter in den beiden anderen Blöcken. So boten die beiden Nachwuchsbundeskaderathleten Moritz Mainka und Hawa Jalloh (beide Wiesbadener LV) mit ihren Siegen über 110 Meter Hürden in 13,89 Sekunden bzw. über 100 Meter Hürden in 13,67 Sekunden nationale Spitzenzeiten an.

Aus heimischer Sicht wusste zum Ende des sechsstündigen Einladungsmeetings die Müncholzhäuserin Kaderathletin Antonia Unger (TV Wetzlar) über 400 Meter Hürden zu gefallen. Als Tagesschnellste und aktuell Sechstplatzierte in der nationalen Rangliste gelang ihr unter für Langhürdenläufern ungünstigen Windverhältnissen in 63,25 Sekunden ein starker Saisoneinstand.

"Wir sind froh, dass wir für die hessische Leichtathletik und unsere Athletinnen und Athleten einen solchen Wettkampf durchgeführt haben. Der reibungslose Ablauf zeugt neben einer guten Organisation auch vom Einsatz des eingespielten Helferteams aus unseren Reihen, dass auch unter den neuen Corona-Bedingungen ausgezeichnete Arbeit gemacht hat", bedankte sich Andreas Hein, Abteilungsleiter des TV Wetzlar, am Ende der Veranstaltung in einer Mail bei allen Helferinnen und Helfern.