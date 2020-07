Leichtathletik-Meeting: Wetzlarer Sprinter verpassen Podest

Schnelle Sprinterinnen: das 100-Meter-Finale der Frauen bei "Fast Arms, Fast Legs" in Wetzlar mit Lisa Mayer (3.v.l.), Rebekka Haase (2.v.r.) und Siegerin Lisa Kwayie (r.). Foto: Jörg Theimer

WETZLAR - Tolles Wetter, starke Zeiten, gute Gastgeber: Das Leichtathletik-Meeting "Fast Arms, Fast Legs" am Samstagnachmittag bietet bisher Sport der Extraklasse. Über die 100 Meter setzten sich die favorisierten Julian Reus (Erfurt) in 10,33 Sekunden und die Berlinerin Lisa Kwayie (11,21 Sekunden) durch.

Für die besten Athleten des veranstaltenden Sprintteams Wetzlar blieben in der Endabrechnung Ränge unterhalb des Podiums. Bei den Männern kam Michael Pohl in 10,44 Sekunden im A-Finale auf Platz vier, im Endlauf der Frauen belegten Rebekka Haase (11,34) und Lisa Mayer (11,35) die Ränge vier und fünf.

Unzufrieden war speziell die als Langgöns-Niederkleen stammende Mayer aber nicht mit ihren Rennen. "Der Vorlauf war zwar deutlich besser und lockerer. Aber über die Zeit im Finale bin ich unglaublich froh. Es war ein befreiendes Gefühl für mich, mal wieder unter Wettkampfbedingungen und unter freiem Himmel zu rennen", sagte die 24-Jährige nach ihrem Comeback im Freien über die 100 Meter nach fast zwei Jahren verletzungsbedingter Pause.

Lisa Mayer sagt ihren Start über 200 Meter ab

Einen Start über 200 Meter (Finale gegen 19 Uhr) am späteren Nachmittag sagte Mayer nach Rücksprache mit ihrem Trainer Rüdiger Harksen ab. "Wir wollen es nicht übertreiben, die zwei Rennen über 100 Meter waren in Ordnung und gut für den Anfang", so Harksen.